Rio São Francisco vai ganhar ponte em estrada que faz ligação com Brasília

Rio São Francisco, na cidade do mesmo nome, onde será construída a nova ponte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press)

O governador Romeu Zema anunciou, nesta sexta-feira (18/6), a construção da ponte sobre o Rio São Francisco, no município de mesmo nome, no Norte de Minas. Com valor de estimado em R$ 126 milhões, a ponte será uma das obras que o governo estadual pretende executar com recursos do acordo que firmou com a Vale, para a reparação dos danos provocados pela tragédia de Brumadinho.





A ponte sobre o Velho Chico será construída na MG-402, estrada que liga São Francisco a Pintópolis e Urucuia. O governo do estado anunciou, também com recursos do acordo com a Vale, a pavimentação do trecho de 73,1 quilômetros da mesma estrada, entre Pintópolis e Urucuia, estimada em R$ 60,7 milhões. A obra está em processo de licitação.





A MG-402 também faz a ligação entre o Norte de Minas e Brasília (DF), passando pelo município de Arinos, no Noroeste do estado.

No “pacote de obras” a serem viabilizadas com os recursos do entendimento do Vale estão incluídas outras pontes sobre o Velho Chico no Norte de Minas, nos municípios de São Romão e Manga.

Ainda conforme o governo estadual, a perspectiva é que a construção sobre o Rio São Francisco na cidade homônima comece em agosto deste ano, o que vai depender da aprovação do projeto de lei sobre o termo de reparação com a Vale pelos deputados estaduais.

“Esta ponte terá um impacto positivo aqui, tanto para São Francisco e Brasília de Minas, quanto para Pintópolis e Urucuia, que estão do outro lado. Essa região é a nova fronteira agrícola de Minas e do Brasil”, afirmou o governador Romeu Zema.





O prefeito de São Francisco, Paulo Miguel Souza Filho (PSD), enfatizou a importância da ponte. “Estou como todo são-franciscano, como todos os moradores dos municípios vizinhos da nossa região, com a expectativa e fé de que esta obra seja concretizada para que o desenvolvimento chegue até nós e possamos, juntos, comemorar e gerar empregos para a nossa população”, afirmou.

Conforme o governo estadual, serão executadas obras de infraestrutura no Norte de Minas, totalizando investimentos da ordem de R$ 257 milhões, com a geração prevista cerca de 4.800 empregos diretos e indiretos na região.

Também está prevista a recuperação de pavimento da MG-401, entre Matias Cardoso e o início do perímetro urbano de Janaúba, no valor de R$ 56 milhões; e da LMG-633, no entroncamento da MG-401 e Mocambinho, por R$ 14 milhões. A previsão de início das duas obras é novembro de 2021. Ambas estão com projeto em elaboração.