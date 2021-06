BH não tem previsão de chegada de vacinas, segundo secretário

O Secretário de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto, voltou a reclamar da falta de imunizantes na capital mineira. Nesta sexta-feira (18/06), ele disse, em coletiva de imprensa, que a cidade está sem previsão de chegada de vacina.

Ainda segundo Jackson, 240 mil doses foram aplicadas em não residentes de BH. Isso significa 18% das doses aplicadas na capital. Esse público, embora não more em BH, foi imunizado por critério de local de trabalho.

“Das capitais brasileiras, BH é a com menos quantitativo de vacina. Além disso, importante que a gente veja que nossa reivindicação também passa pelos kits de intubação. São Paulo, estado que tem 10 mil leitos de UTI, recebeu mais de 1 milhão de medicamentos. Minas Gerais tem 4 mil e recebeu 512 mil. Mato Grosso, com cerca de 500 leitos, recebeu mais de 1 milhão de medicamentos”, mencionou.

O chefe da pasta criticou o governo do Estado na busca por imunizantes e medicamentos. “Isso é um absurdo! O que o governo fez para proteger o povo de Minas Gerais? BH não está se queixando de ter vacinado de outras cidades, mas o belo-horizontino não pode ser prejudicado”, afirmou.

O secretário teme que a incidência de COVID-19 aumente com a falta de proteção. "Caso o governo não traga e as taxas venham a subir, vai ser porque não vacinamos", alertou.