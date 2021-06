Vacinação em Minas: veja quantas pessoas foram vacinadas na sua cidade

Em Minas, 6.018.587 pessoas receberam a primeira dose da vacina; desse total, 2.613.670 já receberam as duas doses (foto: Pixabay/Reprodução)

Belo Horizonte: 978.425

Juiz de Fora: 184.620

Uberlândia: 176.592

Contagem: 163.413

Montes Claros: 101.468

Betim: 106.120

Uberaba: 86.867

Governador Valadares: 69.430

Divinópolis: 66.686 Ipatinga: 63.461

Santa Luzia: 59.137

Nova Lima: 24.586

]Minas Gerais passou das 44 mil mortes pela COVID-19 nesta sexta-feira (18/6), depois da atualização divulgada em boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Desde o início da pandemia, são 44.068 vidas perdidas pelo coronavírus em território mineiro.





Desses óbitos, 254 foram registrados entre esta quinta-feira (17/6) para sexta-feira (18/6). Já o total de casos confirmados em Minas chegou a 1.724.506, com 10.449 novos registros nas últimas 24 horas.





Ainda há 92.172 em acompanhamento. Essa classificação se refere a pessoas ainda em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde. (Com Nathália Galvani)





Já nos hospitais das redes pública e privada, 889 pessoas que contraíram o vírus precisaram ser internadas em leitos de UTI e enfermaria no intervalo de 24h. A maioria das pessoas infectadas têm entre 30 e 39 anos, com 22,2% do total.

Pelo menos 26,5% da população de Minas Gerais já recebeu a primeira dose da vacina contra a COVID-19. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), que atualizou, nesta sexta-feira (18/6), os números que mostram o avanço da imunização no estado.Segundo o órgão, 6.018.587 pessoas receberam a primeira dose. Desse total, 2.613.670 já receberam as duas doses. Isso significa que 12,26% dos mineiros estão completamente imunizados.Os números correspondem à primeira dose da vacina. Confira neste link como está a vacinação e outros dados relativos à COVID-19 em sua cidade