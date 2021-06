COVID-19: Minas registra 254 novas mortes em 24h e ultrapassa 44 mil óbitos

Desde o início da pandemia, 44.068 mineiros morreram infectados pelo coronavírus (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) mortes pela COVID-19 nesta sexta-feira (18/6), depois da atualização divulgada em boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Desde o início da pandemia, são 44.068 vidas perdidas pelo coronavírus em território mineiro. Minas Gerais passou das 44 milpela COVID-19 nesta sexta-feira (18/6), depois da atualização divulgada em boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Desde o início da, são 44.068 vidas perdidas pelo coronavírus em território mineiro.









Ainda há 92.172 em acompanhamento. Essa classificação se refere a pessoas ainda em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde.





Já nos hospitais das redes pública e privada, 889 pessoas que contraíram o vírus precisaram ser internadas em leitos de UTI e enfermaria no intervalo de 24h. A maioria das pessoas infectadas têm entre 30 e 39 anos, com 22,2% do total.