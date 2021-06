Pesquisa vai traçar perfil da população idosa LGBT+ em Belo Horizonte

Grupo destaca que a população idosa LGBT acaba sofrendo um duplo preconceito (foto: Pixabay) pesquisa desenvolvida em parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pretende fazer um diagnóstico da população LGBT+, com mais de 60 anos, que vive na capital. O objetivo do levantamento, que teve início neste mês, é dar suporte à formulação de políticas públicas para essa parcela da população. Umadesenvolvida em parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais () e a Prefeitura de Belo Horizonte () pretende fazer um diagnóstico da população, com mais de 60 anos, que vive na capital. O objetivo do levantamento, que teve início neste mês, é dar suporte à formulação depara essa parcela da população.









debruçar sobre vários aspectos da população LGBT idosa, como o processo de envelhecimento na cidade, situações de violação de direitos e histórico de violência, sexualidade, relações afetivas, consumo, percepção sobre o acesso e a qualidade dos serviços públicos, entre outros.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diverso UFMG (@diversoufmg)

Os pesquisadores vão sesobre vários aspectos da população LGBT idosa, como o processo de envelhecimento na cidade, situações dede direitos e histórico de violência, sexualidade, relações afetivas, consumo, percepção sobre o acesso e a qualidade dos serviços públicos, entre outros.





O grupo destaca que a população idosa LGBT acaba sofrendo um duplo preconceito, em razão da idade e sexualidade/identidade de gênero, o que leva a falta de acolhimento, agressões físicas e/ou verbais, isolamento, medo de viver sua sexualidade ou identidade, e adoecimento físico e mental.





Neste primeiro momento, está disponível um questionário pela internet que pode ser respondido por qualquer pessoa do público-alvo.





presenciais 'em espaço aberto, seguro e seguindo todas as regras sanitárias em relação à COVID', deslocamento e alimentação dessa pessoa. As entrevistas também podem ser realizadas por meio de chamadas de vídeo em plataformas online, como WhatsApp. A segunda etapa do estudo se dará por meio de entrevistasem espaço aberto, seguro e seguindo todas as regras sanitárias em relação à COVID', segundo o núcleo Diverso UFMG . Se houver necessidade, o grupo vai auxiliar noe alimentação dessa pessoa. As entrevistas também podem ser realizadas por meio de chamadas de vídeo em plataformas online, como WhatsApp.





“Todo contato com nossa equipe é anônimo. Nenhum entrevistado e entrevistada será identificado com seu nome e dados pessoais e tem o direito de desistir do processo a qualquer momento”, ressaltam os pesquisadores.