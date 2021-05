Polícia Civil lança música e clipe contra a LGBTfobia; assista

Clipe conta com a participação voluntária de casais diversos (foto: Instagram/PCMG/Reprodução)

de Minas Gerais (PCMG) lançou, nesta segunda-feira (17/5), o projeto “”, para marcar o Dia Internacional Contra a LGBTfobia.O projeto tem como objetivo reforçar o ideal da PCMG "como garantidora dos direitos de todo cidadão, além de demonstrar a capacidade institucional de acolhimento do público LGBT."A iniciativa ainda intensifica a divulgação dacriada em 2018.O projeto foi idealizado pelo Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família (Defam). Composta por uma música e um clipe com a participação voluntária dediversos, a ação tem o apoio da Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo de Minas.Para a chefe do Defam, delegada-geral Carolina Bechelany, o projeto tem objetivos claros: “Queremos mostrar uma Polícia Civil apta a atender com respeito e qualidade todo cidadão, e proceder com a investigação criminal competente para o enfrentamento de crimes como a homofobia, racismo ou qualquer outro que reflita intolerância. É crime, e os autores devem ser responsabilizados”, ressalta a delegada.Participaram do clipe, gravado na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, os casais Gustavo Tauil e Lincoln Galvão; Jefferson Cezar e Igor Vieira; Isabella Tymburibá Elian e Niura Ferreira, com a filha.