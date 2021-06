Araxá registra queda de 52,3% na média de novos casos de COVID-19

No dia 7 de junho, a cidade registrou recorde no número diário de óbitos, com sete vítimas. Já desde segunda-feira, até o início da tarde de hoje, foram cinco.



Para o prefeito Robson Magela, as medidas adotadas e a intensificação do trabalho de fiscalização da equipe da Prefeitura de Araxá foram imprescindíveis para a queda dos números.



“Desde quarta-feira (9/6), temos visto a diminuição no número de novos casos. Isso mostra o quanto foi importante agirmos na hora certa para evitar o avanço da doença no município", afirma.



Situação dos leitos em Araxá

Mesmo com a redução do número de casos e óbitos na cidade, a ocupação dos leitos de UTI continua em 100%. Os 20 leitos disponíveis contam com 16 pacientes de Araxá, e um das cidades de Ibiá, Pedrinópolis, Perdizes e Santa Juliana.

Já quanto aos leitos de enfermaria, o percentual de ocupação é de 69,23%. Dos 26 da cidade, 18 estão ocupados. São 12 pacientes de Araxá, três de Ibiá e três de Tapira.