Patos de Minas: lotado, hospital pede que não sejam enviados pacientes

“Informamos que no momento estamos com 5 (cinco) pacientes na sala de emergência do Pronto Atendimento do HRAD. Ressaltamos que nossapara pacientes em ventilação mecânica é de 4 pacientes, sendo que o encaminhamento de mais pacientes que necessitam de suporte de terapia intensiva poderá comprometer a assistência e a vida dos pacientes, sendo que não dispomos no momento de leito de UTI e ou leito em sala de”, diz a nota do hospital.A direção ainda lembrou que recebe continuamente pacientes em 'vaga zero', ou seja, mesmo com a unidade lotada, sãopacientes para o local devido à urgência de atendimento. Contudo, é explicado que devido a atual situação, os pacientes encaminhados dessa forma poderão ter a condição clínica agravada por falta de condições adequadas de recebimento deles.“Reforçamos que não temos vaga disponível deADULTO, ao tempo em que solicitamos que não seja encaminhados paciente em VAGA ZERO”, ainda diz o comunicadopela gerência assistencial e a diretoria geral.De acordo com boletim da prefeitura de Patos de Minas, de maneira geral, a ocupação de leitos de UTI na cidade é de 70,75%, em hospitais públicos e privados. Especificamente aqueles voltados para pacientes com, a ocupação é de 75,51%.