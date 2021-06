Bitrem com etanol atropela homem e cai da ponte do Rio Araguari, na BR-365

Veículo despencou da ponte sobre o Rio Araguari, na BR-365 (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) atropelado por um bitrem desgovernado, que caiu de uma ponte, na BR-365, na noite de quinta-feira (17/6). O acidente aconteceu ainda no Município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e a vítima pode ter sido a mesma pessoa que, indiretamente, causou o acidente. Um casal que estava no veículo que despencou no rio Araguari se feriu. Um homem morreu depois de serpor um, quede uma, na, na noite de quinta-feira (17/6). O acidente aconteceu ainda no Município de, no Triângulo Mineiro, e a vítima pode ter sido a mesma pessoa que, indiretamente, causou o acidente. Um casal que estava no veículo que despencou no rio Araguari se feriu.



acidente aconteceu, o trânsito estava parado e não foi sinalizado. Para evitar uma batida com os carros à frente, ele jogou a carreta para fora da pista. Nessa manobra, contudo, um homem de 55 anos, que estava na ponte, foi atropelado. Ele morreu na hora. Na sequência, o bitrem caiu na água.



O bitrem estava carregado com 58 mil litros de etanol e o condutor contou que, pouco antes de chegar à ponte onde oaconteceu, o trânsito estava parado e não foi sinalizado. Para evitar uma batida com os carros à frente, ele jogou a carreta para fora da pista. Nessa manobra, contudo, um homem de 55 anos, que estava na ponte, foi atropelado. Elena hora. Na sequência, o bitrem caiu na água.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros passou pelo local pouco tempo depois e um casal foi visto dentro do veículo, ainda no rio. Eles foram salvos com uma corda e tiveram ferimentos leves. Após o socorro, os dois foram levados para a Unidade de Atendimento Integrado do Bairro Tibery, na cidade de Uberlândia.





A informação inicial é que o homem atropleado seria o motorista de uma carreta que parou na pista, devido a problemas mecânicos. Esse veículo encostado é que teria feito com que trânsito ficasse complicado no trecho e causado o acidente a seguir. O condutor teria descido da carreta e acabou sendo atropelado.





O bitrem que caiu na ponte seguia no sentido Patrocínio, com destino à cidade de Recife (PE) e havia sido carregado em Frutal. Não há informações de derramamento de etanol no rio. A ponte teve danos graves na defensa e durante a manhã dessa sexta-feira (18/6) o local ainda tinha militares trabalhando para que o veículo fosse retirado do curso d'água, em local bem próximo à represa da Usina Hidrelétrica de Miranda.