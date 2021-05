Araxá terá a volta do toque de recolher a partir desta segunda-feira (31/5)

A partir deste sábado (29/5), assim como na onda roxa, estrada que dá acesso ao Barreiro voltou a ter barreira sanitária (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Diante do aumento de novos casos diários da COVID-19, taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID em 100% e, até mesmo, a preocupação com uma 3ª onda da doença com novas variantes, a Prefeitura Municipal de Araxá publicou na manhã deste sábado (29/5) um novo decreto de enfrentamento que entrará em vigor na próxima segunda-feira (31/5) e valerá por 10 dias (até 9 de junho), com possibilidade de prorrogação por igual período.

Segundo as novas medidas, que foram definidas pelo Comitê de Enfrentamento à COVID-19 em Araxá, a cidade ficará sob toque de recolher a partir das 21h até às 5h, sendo que os estabelecimentos comerciais podem ficar abertos até às 20h.

Além disso, o novo decreto suspendeu a volta às aulas presenciais (previstas para rede privada na próxima terça-feira, 1º/6, e rede pública em 1° de julho), proibiu reuniões com mais de 9 pessoas e o consumo de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento, sob pena de multa.



A fiscalização do toque de recolher será feita através de parcerias das polícias Militar e Civil.

Durante coletiva à imprensa nessa sexta-feira (28/5), o prefeito Robson Magela, ao lado do vice-prefeito Mauro Chaves, da secretária de Saúde Lorena de Pinho, entre outras autoridades locais, adiantou sobre as novas medidas.



Duas delas começaram a valer a partir deste sábado (29/5): o fechamento do Parque do Cristo e a instalação de uma barreira sanitária em estrada que dá acesso ao Barreiro, que conta com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Essa será a nossa última tentativa de conscientizar as pessoas. Sou contra o fechamento do comércio, mas se o número de casos não reduzir teremos lockdown total em Araxá”, destacou o prefeito Robson Magela.

O funcionamento do comércio não essencial de Araxá segue normalmente, assim como cultos religiosos com até no máximo 30 pessoas.





Números preocupantes

Segundo informações da Secretaria de Saúde de Araxá, a cidade registrou nessa semana uma média de 100% de ocupação de leitos de UTI/COVID.

“Foram 14 óbitos registrados nos últimos sete dias e 761 casos confirmados. Cerca de 1,2 mil pessoas positivas para o vírus são monitoradas neste momento pela Secretaria de Saúde. Ao todo, a cidade já registrou 169 mortes ocasionadas pelo novo coronavírus e 10.959 foram infectadas desde o início da pandemia”, diz nota da pasta.

Segundo o prefeito de Araxá, atualmente a cidade se encontra em um momento pior do que o da onda roxa; “Isso, por irresponsabilidade, falta de empatia e amor ao próximo de algumas pessoas. E por mais eficaz que seja a fiscalização é impossível controlar a consciência das pessoas”, desabafou Magela.

Para o vice-prefeito, Mauro Chaves, é preciso buscar uma solução que não prejudique a cidade. “Tentamos o diálogo, porém, dessa vez, teremos que ser mais incisivos e se for preciso iremos multar, interditar e fechar. Infelizmente, percebemos que o resultado só vem quando pesa no bolso”, disse.