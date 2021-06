Araxá deve começar a vacinar pessoas com 59 anos na próxima semana

Segundo o último Vacinômetro de Araxá, foram distribuídas na cidade 49.545 doses de vacina contra a COVID-19, sendo que 39.371 foram aplicadas (1º dose: 27.146 e 2° dose: 12.225) e 10.164 doses estão em aplicação. (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) ocupação de seus leitos de UTI/COVID voltou a registrar 100%, segundo o último boletim epidemiológico. Desde fevereiro na cidade, este índice ou está no limite ou perto disto.



11:40 - 18/06/2021 COVID-19: Minas registra 254 novas mortes em 24h e ultrapassa 44 mil óbitos solução para este preocupante fato, sem dúvidas, está o aumento do número de pessoas vacinadas contra a doença na cidade e sua microrregião. Araxá deve iniciar a vacinação contra a COVID-19 das pessoas com menos de 60 anos e sem comorbidades na próxima semana. Enquanto isso, a taxa de ocupação de seus leitos de UTI/COVID voltou a registrar 100%, segundo o último boletim epidemiológico. Desde fevereiro na cidade, este índice ou está no limite ou perto disto. Como solução para este preocupante fato, sem dúvidas, está o aumento do número de pessoas vacinadas contra a doença na cidade e sua microrregião.





Rádio Imbiara que a expectativa é que na próxima semana comece a vacinar as pessoas da faixa etária de 59 anos, sem comorbidades, já que quase todo o público de professores, forças de segurança e profissionais de saúde já foi vacinado. Depois de a Secretaria Estadual de Saúde informar que Minas Gerais reccebeu nesta sexta-feira (18/6) 508.170 doses da vacina, sendo 235.170 da Pfizer e 273.000 doses da Coronovac, o assessor de Atenção Básica da Secretaria de Saúde de Araxá, Nilton Ribeiro Junior, declarou para aque aé que na próxima semana comece a vacinar as pessoas da faixa etária de 59 anos, sem, já que quase todo o público de professores, forças de segurança e profissionais de saúde já foi vacinado.





Ainda não há informações da Superintendência Regional de Saúde (SRS) Triângulo Sul sobre quantas doses desta nova remessa irão para Araxá.





O estado publicou recentemente um cronograma informando que pretende vacinar as pessoas, sem comorbidades, acima de 18 anos até o final de outubro.



A previsão é que as pessoas entre 55 e 59 anos sejam vacinadas em junho. Já as pessoas entre 50 e 54 anos em julho; 35 a 49 anos em agosto; 25 e 34 anos em setembro e 18 e 24 anos em outubro.





UTI/COVID de Araxá no limite e toque de recolher entre 21h e 5h





De acordo com a prefeitura de Araxá, o atual decreto municipal foi determinado devido ao aumento de novos casos diários da COVID-19 e taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID no limite.



Segundo o último boletim epidemiológico da COVID-19, em Araxá, a ocupação de leitos de UTI/COVID do Hospital Santa Casa de Misericórdia, o único da cidade e de sua microrregião que atende pacientes com a doença, está em 100%, ou seja, todos os seus 20 leitos disponíveis estão ocupados, com: 16 pacientes de Araxá, um de Ibiá, um de Pedrinópolis, um de Perdizes e um de Santa Juliana.





Já a ocupação dos leitos de enfermaria/COVID do hospital está em 69%. Dos 26 leitos disponíveis, 18 estão ocupados. Entre os pacientes, 12 são de Araxá, três de Ibiá e três de Tapira.