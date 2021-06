Dia D da vacinação: Itabira vai abrir 32 postos de saúde e dois drive thrus

No pátio da prefeitura também está ocorrendo a vacinação por sistema drive thru. Neste sábado (19/6), funcionará das 9h às 16h (foto: Prefeitura de Itabira/Divulgação) Para agilizar o processo de imunização contra a COVID-19, Itabira, na Região Central do estado, fará neste sábado (19/6) o ‘Dia D da vacinação’. Todas as unidades do Programa de Saúde da Família (PSF) estarão de portas abertas para receber pessoas com 57 anos ou mais, ou demais grupos prioritários já chamados que ainda não receberam a primeira dose da vacina.



A aplicação também acontece nos drive thrus no pátio da Prefeitura de Itabira e no câmpus da faculdade Funcesi.

A campanha “Vacinação Solidária” continua nos drive thrus. Uma equipe está arrecadando alimentos não perecíveis para encaminhamento às famílias em situação de vulnerabilidade social. Segundo a prefeitura, as doações não são pré-requisito para a vacinação, e sim uma contribuição espontânea.



A iniciativa é uma parceria entre Prefeitura, a Funcesi e Conselho Municipal do Bem-Estar do Menor (Combem). Os donativos arrecadados serão direcionados à secretaria municipal de Assistência Social (SMAS) para repasse às famílias cadastradas.

A secretária municipal de Saúde, Luciana Sampaio, ressalta que o Dia D da vacinação contra a COVID-19 dará celeridade ao processo de enfrentamento à Pandemia. “Essa campanha com todo esse livre acesso para a população, ela oportuniza o acesso à vacina, a atualização da situação vacinal. Aumenta a cobertura e homogeneidade e, consequentemente, a redução à incidência da doença”.