Betim vai recorrer da decisão que suspendeu vacinação de estudantes

Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou que vai recorrer da decisão judicial que suspendeu a vacinação de crianças e adolescentes entre 12 e 14 anos na cidade, que havia começado ontem (16/6).





Uma ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) sob alegação de inobservância dos Planos Nacional de Vacinação e legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), sobretudo quanto à vacinação dos grupos prioritários. A ação pede que o município de Betim, de forma imediata, observe as regras do Plano Nacional de Imunização para a COVID-19 em Minas Gerais









"A decisão da Prefeitura de Betim em imunizar esse grupo está amparada pela Nota Técnica nº 717/2021, do Ministério da Saúde (MS) , que permite o início da vacinação de grupos não previstos no Programa Nacional de Imunizações (PNI) de forma concomitante com os prioritários. A referida nota prevê, ainda, a imunização dos profissionais da educação, com o objetivo de retomar as aulas presenciais. Respaldada pelo MS, a Prefeitura de Betim iniciou a vacinação dos estudantes a fim de garantir esse retorno de forma segura e, dessa forma, minimizar os impactos ocasionados aos estudantes pela COVID-19, principalmente aos que não têm acesso ao ensino à distância”, diz a assessoria de imprensa da prefeitura.





A nota técnica citada pela prefeitura fala sobre a vacinação da população geral simultaneamente aos grupos, mas de pessoas com idade entre 18 e 59 anos.





A prefeitura informa que continua a imunização dos grupos previstos no PNI. Na segunda-feira (14/6), foram pessoas com idades entre 40 e 49 anos com comorbidades (“último grupo desta categoria que ainda não foi vacinado”). No mesmo dia, começou a imunização para a população geral com 59 anos e pessoas com deficiência permanente, acima de 18 anos, que não recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).





“Na quarta-feira (16), foi iniciada a vacinação de motoristas do transporte coletivo (ônibus e serviço de baixa capacidade) e escolar. E, nesta quinta-feira (18), teve início a imunização de trabalhadores da limpeza urbana, dos portuários e dos caminhoneiros”, explica o Município.