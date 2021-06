Betim começa a vacinar estudantes entre 12 e 14 anos nesta quarta (16/6)

O novo lote de vacinas da Pfizer que chegou em Betim proporcionou a abertura da vacinação a estudantes de 12 a 14 anos. (foto: Prefeitura Betim/Divulgação) vacinas contra a COVID-19 da Pfizer que chegou a Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), proporcionou uma enorme alegria para a dona Orozilina de Souza Sialho, de 46 anos, mãe de uma adolescente de 13 anos, estudante da Escola Municipal José Miranda Sobrinho, no bairro Alterosa.



LEIA MAIS 15:23 - 15/06/2021 Juiz de Fora antecipa vacinação contra COVID de trabalhadores da educação

14:01 - 15/06/2021 Secretário de Saúde: população de BH ficou sem 50 mil doses da vacina

10:14 - 15/06/2021 Minas divulga cronograma de vacinação geral contra COVID-19 estudantes de 12 a 14 anos da rede municipal de ensino de Betim começarão a ser imunizados contra o novo coronavírus na cidade. O novo lote com 6.047 doses decontra adaque chegou a, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), proporcionou uma enorme alegria para a dona Orozilina de Souza Sialho, de 46 anos, mãe de uma adolescente de 13 anos, estudante da Escola Municipal José Miranda Sobrinho, no bairro Alterosa.Ela está contando os dias para a volta às aulas e a filha faz parte do novo grupo de contemplados. A partir desta quarta-feira (16/6),deda rede municipal de ensino de Betim começarão a ser imunizados contra o novo coronavírus na cidade.

“Estou com muita esperança de tudo voltar ao normal. Os nossos filhos estão perdendo muito com as aulas paradas. Estou muito feliz em saber que ela poderá voltar , que estará protegida com a vacina. Tudo o que eu quero é que as aulas voltem, mas com segurança”, diz Orozilina que trabalha em uma escola da rede privada da Educação Infantil e já está vacinada com a primeira dose.

A vacina da Pfizer tem a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser usada em pessoas a partir de 12 anos.



Nesta primeira etapa, a imunização será com os alunos da rede municipal dos 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental. A expectativa é imunizar aproximadamente 19 mil alunos, sendo que 13.519 estudantes são da rede municipal. Ao longo da semana, a prefeitura abrirá o cadastro para que as instituições estaduais e privadas façam o cadastro de seus alunos.

Na quarta-feira (16/6), a imunização dos alunos acontecerá nas escolas municipais localizadas nas regionais Icaivera, Citrolândia, Vianópolis e Petrovale.



Na quinta-feira (17/6), serão vacinados os alunos nas escolas localizadas nas regionais PTB e Teresópolis. E, na sexta-feira, (18/6), será a vez dos alunos da rede municipal cujas instituições de ensino estão na região Norte de Betim.

"Depois de iniciarmos a vacinação dos professores, damos mais um passo no nosso planejamento de retomada às aulas. Já perdemos o ano letivo de 2020 e temos que fazer um esforço para recuperar e não perdemos ainda este ano. Por isso, a vacina da Pfizer que chegar no município será destinada aos estudantes. Começaremos pelas regiões mais afastadas e mais carentes da cidade. Com os professores e alunos vacinados com a primeira dose, poderemos avaliar as condições de retomar com as aulas, com ensino semipresencial, no mês de agosto", afirmou o prefeito de Betim, Vittorio Medioli.

Vacinação por idade recomeça nesta terça-feira (15/6)

A partir desta terça-feira (15/6), Betim volta a vacinar contra a COVID-19 a população em geral, chamando por faixa etária. O início será por pessoas de 59 anos e pessoas com deficiência permanente - essas de qualquer idade, independentemente de receberem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).



Além disso, haverá a reconvocação de pessoas de 40 a 49 anos com comorbidade que se cadastraram no site da prefeitura e que ainda não receberam a vacina. As pessoas desses grupos serão vacinadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), a partir das 13h de quarta-feira (16/6).

Outro grupo a ser vacinado, a partir desta semana, em Betim, será o de motoristas de transporte de passageiros, que inclui os condutores do Serviço de Transporte Público Coletivo Municipal, do Serviço de Transporte Público de Baixa Capacidade (STPBC) - as vans - e do transporte escolar.



A categoria será imunizada nos dias 16, 17 e 18 de junho, das 8h às 17h, no anexo do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest).

Já os trabalhadores da limpeza urbana e os portuários receberão a vacina contra a COVID-19 em 17 e 18 de junho, das 8h às 17h, também no Cerest.



No ato da vacinação, as pessoas devem apresentar um documento de identidade, o cartão de vacina, o comprovante de trabalho e vínculo para os profissionais, e um documento que comprove a comorbidade, se for o caso.

Confira o cronograma:



Pessoas com 59 anos, pessoas com deficiência permanente e pessoas de 40 a 49 anos com comorbidade que se cadastraram no site da prefeitura:

Terça-feira (15/6) – A partir das 13h

Local: Unidades Básicas de Saúde (UBS's)

Estudantes de 12 a 14 anos do Ensino Fundamental:

Quarta-feira (16/6) – Local: escolas municipais localizadas nas regionais Icaivera, Citrolândia, Vianópolis e Petrovale

Quinta-feira (17/6) – Local: escolas localizadas nas regionais PTB e Teresópolis

Sexta-feira (18/6) – Local: escolas da região Norte de Betim

Motoristas de transporte coletivo e escolar:

Dias 16, 17 e 18 de junho - Das 8h às 17h

Local: anexo do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) - rua Tocantins, número 301, Brasiléia

Trabalhadores da limpeza urbana e os portuários:

Dias 17 e 18 de junho - Das 8h às 17h

Local: anexo do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) - rua Tocantins, número 301, Brasiléia