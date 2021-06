Mesmo com novos cilindros de oxigênio, situação em Santa Vitória é crítica

Pronto Atendimento Jerônimo Teodoro recebe pacientes com COVID-19 em Santa Vitória (foto: Prefeitura de Santa Vitória/Divulgação)

Ao menos 30 cilindros de oxigênio são consumidos por dia em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro. Mesmo com a compra de novos equipamentos, que garantem a respiração de pacientes com sintomas graves de COVID-19, a prefeitura alerta que a situação ainda é "crítica".

O problema, segundo o secretário de Saúde, Geraldo Junior, não é a falta de verbas para a compra dos cilindros, mas, sim, a disponibilidade deles no mercado.



"A fornecedora está vendo se consegue entregar novos cilindros de oxigênio nas próximas horas. Há dificuldades de se comprar no mercado, por conta do alto consumo no país, tanto o oxigênio quanto o comprimido", disse.





Nesta quinta-feira (10), chegaram 15 cilindros de ar comprimido, que também são utilizados na distribuição do oxigênio para os pacientes como parte do tratamento. Nesta semana já chegaram também outros 65 tubos de oxigênio.





Só que a demanda aumentou consideravelmente. O Pronto Atendimento Jerônimo Teodoro, que é o centro de referência no tratamento da COVID-19 na cidade, consome, por dia, aproximadamente 30 cilindros de oxigênio e ar comprimido, que antes duravam ao menos uma semana.





O último boletim da prefeitura aponta que 13 pacientes estavam internados na unidade. Outros seis foram transferidos para Uberlândia e Ituiutaba.





A prefeitura nega que houve má gestão sobre a quantidade de cilindros disponíveis, e argumenta que o aumento de festas clandestinas e o desrespeito da população às medidas de combate ao coronavírus causaram o problema.