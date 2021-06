COVID-19: Juiz de Fora permanece na faixa vermelha do programa municipal

Juiz de Fora tem o próprio programa de enfrentamento da COVID-19 (foto: Marcos Alfredo/Esp. EM)

A Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, emitiu nota técnica que mantém o município na faixa vermelha do programa municipal de enfrentamento à COVID-19, "Juiz de Fora pela Vida".



As diretrizes e protocolos são divididos em cinco faixas: roxa – a mais restritiva –, vermelha, laranja, amarela e verde – menos restritiva. A cidade não segue o programa Minas Consciente do governo de Minas.

Dessa forma, o comércio de rua e shoppings seguem abertos, seguindo os protocolos de enfrentamento da pandemia. Os bares podem atender somente no sistema delivery e restaurantes funcionam sem o serviço de self-service.

Orientador, publicado pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). regressão para a faixa vermelha ocorreu em 25 de maio, devido à classificação de “risco alto”, baseada em um conjunto de indicadores propostos pelo Guia, publicado pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

De acordo com a secretária de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora, Ana Pimentel, a cidade vem refletindo os picos de casos que ocorrem em nível nacional.



Ela também ressalta que devido à localização geográfica – entre as cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro – a cidade fica mais vulnerável.



“No pior momento de pico, nós conseguimos ampliar o número de leitos em até 68%, mas precisamos manter os protocolos de distanciamento e uso de máscaras”, lembra.

Em 27 de maio, o primeiro caso da nova cepa indiana no estado foi registrado em Juiz de Fora. O homem de 33 anos, que estava internado na Santa Casa, teve alta no domingo (30/5).

Conforme último boletim epidemiológico desta quarta-feira (9/6), Juiz de Fora acumula 1.680 mortes em decorrência da COVID-19 e 34.813 casos confirmados.

Nos hospitais, a ocupação de leitos UTI SUS Covid está em 72,02% e os leitos de enfermaria SUS Covid atingem 83,26% de ocupação. No total, há 420 pessoas hospitalizadas.