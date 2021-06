Corpo de homem é encontrado no corredor de hospital em Minas

Corpo estava próximo do setor de RH do hospital (foto: Reprodução/Wikimedia/Carlos Zanini)

Umfoi encontradoem umdoSão Lucas, em, no Alto Paranaíba. Apesar da suspeita ser de morte natural, apenas após a necropsia é que será possível saber a real causa. O homem foi identificado e tinha 52 anos.De acordo com a(PM), um enfermeiro da unidade hospitalar chegou ao trabalho e encontrou o corpo em um corredor na parte de trás do imóvel, próximo do acesso ao setor administrativo de recursos humanos. Os militares foram acionados.A perícia da Polícia Civil também se deslocou até o local e conseguiu descobrir que o corpo era de João Marques Soares, de 52 anos. Com isso, o os funcionários informaram que ele poderia ser um morador de rua que, por vezes, buscava abrigo no mesmo local em noites frias ou de chuva.