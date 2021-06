Famílias carentes de Capim Branco recebem cestas básicas da Polícia Militar

Policiais militares acompanhados do %u201CDaren%u201D (leão do Proerd ) e do %u201CPM amigo legal%u201D realizaram entregas de cestas básicas em Capim Branco (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Capim Branco, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As famílias receberam em seus lares os policiais militares acompanhados do “Daren” (leão do Proerd - Programa Educacional de Resistência às Drogas) e do “PM amigo legal”, que fez a alegria das crianças. Com dinheiro revertido de multas aplicadas em ações penais e doações, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da 11ª Cia PM Independente, realizou a entrega de cestas básicas para 95 famílias carentes no município de, Região Metropolitana de Belo Horizonte.As famílias receberam em seus lares osacompanhados do “Daren” (leão do Proerd - Programa Educacional de Resistência às Drogas) e do “PM amigo legal”, que fez a alegria das crianças.

Os contemplados estão sendo identificados por meio do trabalho da assistente social com a utilização do Cadastro Único.

Novas ações já estão programadas para os próximos quatro meses, com a distribuição garantida de mais 400 cestas básicas.

A sociedade civil pode doar alimentos não perecíveis nos quartéis da PM das cidades de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco ou Prudente de Morais.