Parque Estadual do Ibitipoca suspende visitação de turistas

Parque Estadual do Ibitipoca é o mais visitado em Minas Gerais (foto: Marcos Alfredo/Esp. EM)

O Parque Estadual do Ibitipoca, localizado na Zona da Mata mineira, suspendeu a visitação de turistas. O anúncio foi divulgado na web, na tarde desse domingo (6), devido à macrorregião sudeste mostrar cenário assistencial e epidemiológico desfavoráveis.

Conforme a nota, diante disso, o Instituto Estadual de Florestas (IEF) entendeu como um momento crítico da pandemia e decidiu fechar o parque.



A medida é temporária até que sejam repassadas novas diretrizes do Comitê Extraordinário Covid-19.

De acordo com a recomendação do comitê, cinco macrorrregiões do estado adotaram medidas ainda mais restritivas. As macrorregiões são: Triângulo do Sul, Sul, Oeste, Leste do Sul e Centro Sul.

O Parque Estadual do Ibitipoca reabriu para o público em 1º de maio, com 50% da sua capacidade – 500 visitantes por dia.



O local foi criado há 48 anos e é o mais visitado de Minas Gerais. Antes da pandemia, a unidade recebia cerca de 100 mil turistas por ano.

A unidade de preservação está localizada em Lima Duarte, onde os protocolos de enfrentamento à COVID-19 seguem as diretrizes estaduais do programa Minas Consciente. A cidade tem 16.724 habitantes.

Conforme o boletim epidemiológico desta segunda-feira, Lima Duarte acumula 42 mortes em decorrência da COVID-19 e 761 casos confirmados.