Governo de MG reforça interesse em comprar vacina russa

Segundo o governo russo, a vacina contra COVID-19 Sputnik V tem 91,6% de eficácia. Anvisa autorizou a importação do produto com restrições (foto: AFP / JUAN MABROMATA) Sputnik V ainda está no radar do Governo de Minas. A compra da vacina russaainda está no radar do Governo de Minas.









Em março deste ano , o governador Romeu Zema (Novo) chegou a sinalizar que o estado mantinha tratativas com o Instituto Gamaleya, na Rússia, além dos fabricantes das vacinas Pfizer, AstraZeneca, Coronavac e Janssen.





Na ocasião, o chefe do Executivo anunciou que negociava 20 milhões de doses com os fabricantes. A remessa seria suficiente para proteger mais que o total da população mineira. Na época, Zema disse que os produtos complementariam os lotes enviados pelo Ministério Saúde.





O Estado de Minas solicitou à SES-MG mais detalhes sobre o andamento dos trâmites, mas ainda não obteve retorno.





A Sputnik V, assim como a Covaxin, do laboratório Bharat Biotech, foram parcialmente aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nessa sexta-feira (4/6).





Os dois imunizantes poderão ser importados a partir de agora, mas há restrições e condições para a aplicação na população.





Por enquanto, apenas seis estados do Nordeste têm autorização para adquirir o produto - Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Sergipe - com doses suficientes para 1% de sua população. Ou seja: 928 mil doses, entre as 37 milhões previstas nos acordos feitos pelos governadores do consórcio.





Quanto à Covaxin, o acordo com o governo federal prevê a importação de 4 milhões de unidades. O cronograma de entrega das remessas ainda não foi divulgado.





Em 12 de março, a prefeitura de Belo Horizonte chegou a anunciar um acordo com o Fundo Russo de Investimento Direto para aquisição de 4 milhões de doses da Sputnik V. No dia 29 do mesmo mês, acabou descartando a negociação.