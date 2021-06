Pouso Alegre não registra mortes por COVID-19 por três dias seguidos

Portal Terra do Mandu

Pouso Alegre não registra mortes por COVID por três dias consecutivos (foto: Prefeitura de Pouso Alegre/Divulgação )

Pela primeira vez desde março, Pouso Alegre, no Sul de Minas, não registrou mortes por COVID-19 por três dias consecutivos. A última vez que o município ficou 72 horas sem confirmar vítimas da doença foi em 10, 11 e 12 de março. O boletim divulgado pela prefeitura na manhã desta quarta-feira (2/6) traz dados do fim de semana e da segunda-feira (31/5).



O novo boletim epidemiológico confirmou mais 297 diagnósticos para o novo coronavírus. O total de moradores infectados chegou a 17.803, sendo que 350 não resistiram à doença. Ao todo, 16.541 pessoas se recuperaram da COVID-19.



Vacinação em Pouso Alegre

A prefeitura também divulgou na manhã desta quarta-feira como está o andamento da vacinação no município. Até segunda-feira (31/5), a Secretaria Municipal de Saúde havia aplicado 56.332 doses das vacinas contra a COVID – 37.358 pessoas foram imunizadas com a primeira dose e 18.950 também com a segunda.



Vale destacar que, no início desta semana, Pouso Alegre recebeu mais 2.120 doses da AstraZeneca. Inclusive a prefeitura abriu, nessa terça-feira (1º/6), o cadastro para vacinação de profissionais da educação. Esse público pode preencher o formulário disponível no site da prefeitura. Feito o cadastro, basta aguardar o e-mail de confirmação.

COVID-19 no Sul de Minas

A macrorregião Sul, que abrange 154 municípios, contabiliza 209.176 casos confimados do coronavírus desde o início da pandemia.



O Sul de Minas ultrapassou a marca de 5 mil mortes por COVID-19. Ao todo, 5.014 pessoas não resistiram à doença. O total de recuperados é de 186.267.

O secretário de Estado de Saúde, Fábio Bacheretti, afirmou que o momento, principalmente no Sul de MInas, é de grande estresse para o sistema de saúde.



De acordo com dados da SES-MG, a ocupação de leitos de UTI destinados ao tratamento da COVID está em 91,48%. Alguns pacientes, principalmente da região de Passos, estão sendo transferidos para hospitais de outras regiões de Minas.