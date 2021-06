Veja momento em que ladrões furtam boca-de-lobo em Pouso Alegre

Um dos casos registrados em Pouso Alegre nos últimos dias. Já são 12 furtos, segundo prefeitura (foto: Prefeitura de Pouso Alegre/Divulgação)

Uma câmera de segurança flagrou o momento que bandidos furtam uma grade de boca-de-lobo na rua Coronel José Inácio, Centro de Pouso Alegre, no Sul de Minas. O crime aconteceu no último domingo (30/5). Segundo a prefeitura, foi o 12º caso nos últimos dias no município.

A administração municipal identificou que a maior parte dos furtos aconteceu na região da Praça João Pinheiro, bairro São João, e Região Central. Até tampas de postos de verificação da Copasa foram furtados.

As grades e tampas são feitas de ferro, que tem alto valor no mercado de recicláveis. A reportagem apurou que, em média, o valor pago por quilo chega a R$ 0,80. Como as peças são pesadas, a quantia é multiplicada.

A Prefeitura de Pouso Alegre ainda não fez um levantamento do tamanho do prejuízo com os furtos e pede que qualquer informação seja repassada à delegacia da cidade, pelo telefone (35) 3429-5600, ou ainda pelo 190 da Polícia Militar.

Veja a ação