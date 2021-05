Gestantes recebem enxoval para os bebês, neste sábado (29/5), em BH

As gestantes participaram de um momento de espiritualidade (foto: PASCOM - SANTUÁRIO ARQUIDIOCESANO SANTÍSSIMA EUCARISTIA/DIVULGAÇÃO) mamães". O Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em Belo Horizonte, recebeu 50 gestantes para doação de enxovais para os bebês. Os conjuntos com 15 itens, acondicionados em banheirinhas, ficaram dispostos sobre os bancos do templo, à espera das mulheres que se cadastraram na Obra do Berço. Expectativa, presentes e orações, na tarde deste sábado (29/5), para um grupo de "futuras". O Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em Belo Horizonte, recebeu 50 gestantes para doação de enxovais para os bebês. Os conjuntos com 15 itens, acondicionados em banheirinhas, ficaram dispostos sobre os bancos do templo, à espera das mulheres que se cadastraram na Obra do Berço.





No interior da Igreja, capaz de receber mais de 300 fiéis, as gestantes ficaram em distanciamento adequado e com máscaras, medidas necessárias para prevenção da COVID-19.









"Vai me ajudar muito, pois enxoval de bebê é muito caro, ainda mais nesse tempo de pandemia. Além disso, estou desempregada", disse Kathleen Eduarda Rodrigues Souza, de 19 anos. Com quase nove meses de gravidez, esperando o menino que vai se chamar Layon Miguel, a jovem é mãe de Emile, de 3.

A programação especial integra a Semana Eucarística do Santuário Arquidiocesano (foto: PASCOM - SANTUÁRIO ARQUIDIOCESANO SANTÍSSIMA EUCARISTIA/DIVULGAÇÃO)





A programação especial integra a Semana Eucarística do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, em preparação para a festa de Corpus Christi e em homenagem ao centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte.





INICIATIVA - A Obra do Berço é uma ação social desenvolvida há 50 anos pelo Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. A iniciativa oferece enxovais de bebês para gestantes de comunidades pobres, com oferta de doações graças à solidariedade de benfeitores e voluntários.





Informações sobre como ajudar: (31) 3222-2361. Endereço do Santuário para a entrega de doações: Rua Sergipe, 175, bairro da Boa Viagem, Belo Horizonte.