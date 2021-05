BH deve vacinar quem tem 59 anos após finalizar imunização de professores

Ministério da Saúde anunciou a antecipação da vacinação contra a COVID-19 para os profissionais da educação. Mas, em BH, a vacinação dessa categoria já está sendo realizada (foto: Pixabay/ Reprodução)

de Belo Horizonte () informou, nesta sexta-feira (28/5), que a normativa do Ministério da Saúde queindica a possibilidade de abertura da vacinação para pessoas fora dos grupos prioritários, com idade de 59 anos e menos, deve ocorrer com a finalização ou avanço na imunização dos grupos já contemplados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra aEntretanto, a administração municipal não determina quando Belo Horizonte iniciarádas pessoas com idade abaixo de 60 anos fora dos grupos prioritários, já que para o chamamentoé necessário que o município receba novas doses das vacinas."Atualmente, está em andamento o cadastramento das pessoas com deficiência que não são beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada. Também está sendo realizado o levantamento, junto às instituições de ensino, do número de trabalhadores que atua no ensino fundamental. Esses serão os próximos grupos previstos para serem imunizados, de acordo com o Plano Nacional de Imunização", informou a PBH.A prefeitura garante que tem toda anecessária, seja de recursos humanos ou postos de vacinação, para que o processo ocorra de maneira rápida, segura e eficaz.O Ministério da Saúde anunciou a antecipação da vacinação contra o novopara os profissionais da educação e já autoriza paralelamente da população em geral por ordem decrescente de faixa etária.A pasta informa que começará a enviar doses aos estados de forma escalonada para atender a esse público, juntamente com outros grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 (PNO).As recomendações foram pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), realizada nessa quinta-feira (27/5), com representantes do Ministério da Saúde, estados e municípios.As orientações também estão em uma nota técnica do PNI.Para além dos grupos prioritários, entre eles os profissionais da educação, o Ministério da Saúde também inicia paralelamente a vacinação da população geral, entre 18 e 59 anos.Isso porque, de acordo com o ministério, estados e municípios relataram demanda diminuída de grupos elencados no plano de vacinação.Assim, o novo grupo poderá começar a ser imunizado de maneira escalonada e por faixas etárias decrescentes, desde que a vacinação dos gruposrestantes seja mantida e cumprida, de acordo com a ordem estabelecida pelo PNO.

