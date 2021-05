COVID-19: Audiência na CMBH discute prioridade de lactantes para a vacina

(foto: Imagem Corporativa/Divulgação)

Ao debate sobre a priorização dena fila dapara a COVID-19, na capital mineira, requerimento da vereadora Duda Salabert (PDT) para audiência pública realizada nesta sexta-feira (28/5) na Câmara Municipal de Belo Horizonte, acrescenta a discussão sobre os impactos datambém na sobrecarga materna e outros temas que podem influenciar na saúde mental e emocional das mulheres nesse período em particular . Entre os assuntos, acúmulo de atribuições de cuidado e responsabilidade no âmbito familiar, com trabalho doméstico feminino e mudanças no mercado de trabalho









Sobre a situação de mulheres que estão amamentando, em específicio, já é consenso que aem relação aopode ser repassada às crianças pelo leite materno. Estudos realizados ao longo de 2020 até o momento, comprovam que os anticorpos presentes em mães que receberam a vacina podem ser transmitidos ao bebê, sem nenhum perigo para os recém-nascidos.Uma das pesquisas coordenadas nesse sentido é a que foi publicada pela revista científica(JAMA), que mostrou a detecção de dois anticorpos no leite materno de mulheres que receberam a vacina contra o coronavírus. Na publicação, especialistas informam que o leite pode ser um meio de transmitir os anticorpos necessários contra a doença. Uma justificativa para incluir esse público entre os grupos prioritários para a vacinação.A Organização Mundial da Saúde (OMS), inclusive, já se posicionou sobre o uso de vacinas em mulheres em período de amamentação, assim como a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). A instituição indica a vacinação sem a interrupção do ato de amamentar - seria um benefício tanto para a imunização, quanto para a amamentação. É também uma maneira de proteger as gerações futuras. Ainda assim, fica a necessidade de mais pesquisas com o uso de vacinas contra o novo coronavírus em gestantes e lactantes, a fim de basear as recomendações em evidências, como estimula a SBP.

