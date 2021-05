Após festas clandestinas, São Sebastião do Paraíso adota toque de recolher

O prefeito São Sebastião do Paraíso, Marcelo Morais, mostra gráfico com o crescimento de caos de COVID na cidade (foto: Ascom/divulgação) São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, decidiu adotar toque de recolher após aumento expressivo do número de casos de COVID-19 na cidade. A Prefeitura de, no Sul de Minas, decidiu adotar toque de recolherapós aumento expressivodo número de casos dena cidade.



O anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Morais, que também ameaçou fechar o comércio, caso a medida não tenha efeito no município.

De acordo com o prefeito, o toque de recolher a partir das 20h foi necessário após a cidade sofrer aumento significativo de casos e mortes do novo coronavírus nas últimas semanas.



“Nós estamos tomando a decisão hoje para que o município não volte para a onda vermelha e, depois, para a roxa, dentro do programa Minas Consciente do governo do estado”, disse o prefeito.

A nova medida foi anunciada nesta quarta-feira (19/5), durante coletiva de imprensa, e vai começar a valer a partir desta quinta-feira (20/5). O prefeito acredita que esse impacto foi causado pelas festas clandestinas na cidade.

“Nós vamos chegar e fechar e, no caso das pessoas desrespeitarem as medidas, serão encaminhadas para a Polícia Civil e responderão judicialmente. Eu comecei a compartilhar com as pessoas o que elas mesmas estão fazendo diante da pandemia, inclusive no quesito aglomerações e festas clandestinas”, afirmou Marcelo.

São Sebastião do Paraíso somou 275 registros do novo coronavírus e 13 mortes em menos de 10 dias. Neste cenário, a cidade passou a ter 85% dos leitos de UTI COVID-19 ocupados. O município tem 4.164 pessoas infectadas pela COVID-19 e 184 óbitos.

Segundo a prefeitura, já são 160 multas e 200 autuações de pessoas com suspeita de COVID-19 e, que não estavam em isolamento social. “Ou até casos confirmados”, diz.

O outro dado aponta que os jovens são, atualmente, o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos no Centro COVID-19. Ainda de acordo com o prefeito, se o toque de recolher não resolver, o comercio pode ser fechado.