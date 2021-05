Posto de BH tem fila para vacinar pessoas com comorbidades de 18 a 33 anos

Fila no Centro de Saúde Pompéia, Região Leste de BH, contava com cerca de 70 pessoas

A prefeitura de Belo Horizonte realiza nesta segunda-feira (17/5) mais uma etapa da vacinação contra a COVID-19. Dessa vez, será aplicada a primeira dose em jovens entre 18 e 33 anos com comorbidades.









Manhã de vacinação movimentada no Centro de Saúde Pompéia, Região Leste de BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O jornalista Diego Franco, de 32 anos, foi uma das pessoas que enfrentou a fila do local para garantir a primeira dose da vacina. Ele disse que, entre o intervalo de alguns minutos, mais pessoas chegavam na unidade para serem imunizadas, o que prejudicava a organização e controle deForam cerca de duas horas de espera para conseguir ser atendido. “Apesar de ter um profissional do posto que ia lá e pedir para as pessoas afastarem, naturalmente elas já ia chegando e se aproximando uma das outras. Acho que é a ansiedade de ser vacinado”, disse.





Diagnosticado com diabetes tipo 1, uma das comorbidades listadas pelo Ministério da Saúde como prioritárias para a vacinação, Diego teve que abrir mão de comparecer presencialmente em seu trabalho, desde o início da pandemia, por causa do risco que correria caso fosse contaminado.





(foto: Diego Franco, 32 anos, tem diabetes tipo 1 e foi vacinado nesta segunda-feira (17/5)) "É mais tranquilidade. Para ser um alívio completo tem que vacinar todo mundo. Vacina não é proteção individual, é proteção coletiva. Não adianta somente eu ser vacinado. Mas, só de pensar que se eu contrair a COVID-19 vou ter menos riscos de ficar internado ou ir a falecimento, acho que já é mais esperança de que as coisas irão melhorar", relatou.





Apenas aqueles que fizeram o cadastro no portal da PBH até o dia 3 de maio poderão receber o imunizante nesta segunda. Além disso, é necessário que a pessoa não tenha desenvolvido sintomas da infecção nos últimos 30 dias e que não tenha tomado vacina para qualquer outra doença nas duas semanas anteriores.





Para comprovar a condição clínica, é preciso levar no momento da imunização, laudos médicos, como exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica com o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível, emitido em até 12 meses antes. Documento de identificação e comprovante de residência também são exigidos pela prefeitura.





Todas as declarações apresentadas são de total responsabilidade da pessoa e de quem as emitiu. O cadastro será enviado aos órgãos de controle externo e, em caso de informações inverídicas, ficarão sujeitos às responsabilizações administrativas, civis e penais aplicáveis.