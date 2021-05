Secretário de Saúde alerta para ritmo de casos de COVID no Triângulo e Sul

Secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, em coletiva no início deste mês (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 07/05/2021) secretário de estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, deu um panorama sobre a situação da COVID-19 em Minas e voltou a falar sobre as perspectivas da vacinação contra o coronavírus nesta segunda-feira (17/5). de estado de Saúde de Minas Gerais,, deu um panorama sobre a situação daem Minas e voltou a falar sobre as perspectivas da vacinação contra o coronavírus nesta segunda-feira (17/5).





Em entrevista à Rádio Itatiaia nesta manhã, ele foi questionado sobre a possibilidade de retomada da Onda Roxa, fase mais restritiva do programa Minas Consciente, em algumas regiões do estado.





"Nesse momento ainda não, mas tem algumas regiões que vêm nos chamando atenção de forma positiva e outras de forma negativa. As regiões Leste, Vale do Aço, Norte e Jequitinhonha são regiões que estão caindo a incidência de forma sistemática. Mas, algumas regiões como a Triângulo do Sul, próximo de Uberaba, e a Região Sul de Minas vêm nos preocupando pelo número de casos novos e número de pacientes aguardando internação", detalhou Fábio Baccheretti.





“Então, estamos fazendo forças-tarefas no estado buscando entender por que esses municípios, essas regiões, estão diferentes de outras para que a gente consiga orientar a população, orientar o município na melhor conduta para que a gente não precise voltar para a Onda Roxa”, explicou o secretário.





Na última quinta-feira (13/5), em entrevista coletiva, Baccheretti falou que a estimativa é de que toda a população mineira acima de 18 anos seja vacinada até dezembro. Hoje, ele voltou a comentar a questão, dizendo que essa expectativa tem base na previsão de doses a serem encaminhadas ao estado pelo Ministério da Saúde, mas que atrasos podem interferir.





“Se não houver, obviamente, uma piora na distribuição. Todo mês a gente vê uma redução do que é previsto. Agora remos o problema da Butantan em relação ai IFA (ingrediente farmacêutico ativo da Coronavac), mas temos um novo contrato agora que o governo federal fez com a Pfizer a partir de setembro. Estamos nessa expectativa. Espero realmente que isso aconteça porque o que é previsto é que a gente consiga vacinar todos até o final do ano”, pontuou o secretário.





