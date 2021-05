Nove regionais de Minas recebem vacinas para aplicação da segunda dose

Vacinas para segunda dose devem regularizar a imunização no estado

O governo de Minas Gerais informou que nove regionais de saúde do estado já receberam vacinas contra a COVID-19 para aplicação de segunda dose em pessoas que estão com a imunização atrasada. Pelo menos 370 mil mineiros ainda aguardam a dose de reforço.

Nessa sexta-feira (14/5), Minas recebeu a segunda remessa de imunizantes da CoronaVac, com 101.600 doses. Anteriormente, ohavia enviado outras 207.800 da vacina produzida pelo Instituto Butantan.Além disso, um lote de 422.750 doses da AstraZeneca já está à disposição dos mineiros.

Ex-vereador e 'cônsul' do Atlético morre em decorrência da COVID-19

Pessoas com comorbidades de 40 a 59 anos vacinam na terça em Ouro Preto

A CoronaVac será destinada justamente a quem não tomou a segunda dose. Enquanto isso, a AstraZeneca vai ser utilizada para imunizar pessoas com comorbidades e idosos de 65 a 69 anos.

As regionais de Barbacena, Belo Horizonte, Diamantina, Divinópolis, Itabira, Juiz de Fora, Ponte Nova, São João del-Rei e Sete Lagoas já receberam a nova remessa de imunizantes.

Na segunda-feira (17/5), o Estado prevê a distribuição do novo lote de vacinas para as regionais de Alfenas, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Ituiutaba, Januária, Leopoldina, Manhuaçu, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pedra Azul, Pirapora, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí e Varginha.

O governo teve o apoio de voos comerciais da Azul na distribuição das vacinas em Uberaba e Uberlândia. Além disso, caminhões refrigerados e veículos das regionais serão utilizados para operacionalizar a distribuição das doses.

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021

16ª remessa

30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021

17ª remessa

50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021

18ª remessa

396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021, 100.200 doses da CoronaVac, em 8/5/2021, e 112.320 doses da Pfizer, em 10/5/2021

19ª remessa

422.750 doses da AstraZeneca e 207.800 doses da CoronaVac, em 13/5/2021, e 101.600 doses em 14/5/2021

Total: 8.919.810 doses

