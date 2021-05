Vacinados em BH se emocionam e cobram imunizantes para todos

Sara Nunes, emocionada e chorando após ser vacinada. "Desejo essa emoção para todas as pessoas". (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





vacinas em Belo Horizonte na manhã deste sábado (15/5), as últimas horas de funcionamento dos postos de vacinação – que fecharam às 16h – foram tranquilas e com pouco movimento.



Hoje puderam tomar a primeira dose pessoas com comorbidade de 41 a 34 anos. Apesar de longas filas por conta da alta procura deemna manhã deste sábado (15/5), as últimas horas de funcionamento dos postos de vacinação – que fecharam às 16h – foram tranquilas e com pouco movimento.Hoje puderam tomar a primeira dose pessoas comde 41 a 34 anos. A partir de segunda-feira (17/5) também será incluída a faixa etária de 18 a 33 anos no grupo dos comórbidos.



18:46 - 14/05/2021 CoronaVac: 2ª dose deve ser regularizada em MG com chegada de 409 mil doses No posto extra implantado na Secretaria Municipal de Educação, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de BH, a alegria era grande entre os últimos vacinados do dia. Foi assim com Sarah Nunes, de 52 anos, que ficou emocionada e não conteve o choro após ser vacinada. "Desejo essa emoção para todas as pessoas".

Dentro de casa há mais de um ano, se abdicando inclusive de encontrar os pais, a técnica educacional tem hipertensão, diabetes e anemia. Ela explica que as lágrimas são um mix de sentimentos.



“Gratidão e tristeza também porque a gente poderia ter muita gente vacinando igual a mim”, protesta. “Agora é aguardar com muita ansiedade a segunda dose, continuar com os cuidados, orando e pedindo a Deus mais seriedade aos governantes.”

Emoção e tristeza



José Marques se vacinou pensando na lentidão da campanha no Brasil (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

A empatia com os não-vacinados também é compartilhada por José Marques Machado Junior, de 58. “Muito bom ver que os profissionais são bem preparados, os enfermeiros muito cuidadosos. É muita emoção receber uma dose da vacina e saber que a única tristeza é que você poderia ter recebido antes e muita gente ainda tem que tomar.”

Por ser hipertenso, o analista administrativo permanece em home office. “Agora espero a segunda dose, mas não dá pra explicar o alívio que você sente em ter tomado a primeira. Ao mesmo tempo, a gente pensa que tanta gente ainda não tomou e tantas outras morreram. Dá um sentimento de 'será que precisava de tanta gente ter morrido?’. Infelizmente temos uma classe política que não se preocupa com a população”, reclama.

Pontos de vacinação

O sábado teve vacinação em 41 postos fixos e extras localizados em todas as regionais da capital. Há também opção para quem não quer sair do carro. São quatro pontos de drive-thru.





Por enquanto, só vacina quem preencheu o cadastro no Portal da Prefeitura até 3 de maio. Quem se cadastrou após a data deve aguardar o próximo chamamento da prefeitura.

Vacinação de pessoas com comorbidades. Entrada do posto extra da Secretaria Municipal de Educação, no Bairro Santo Antônio. (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



"Além de ter preenchido o cadastro no site, é necessário reunir documentos como exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica. Esses documentos devem conter o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível, e ter sido emitido em até 12 meses antes da data do cadastro", informou a prefeitura.





Ainda segundo a administração municipal, todas as declarações apresentadas são de total responsabilidade da pessoa e de quem as emitiu. O cadastro será enviado aos órgãos de controle externo e, em caso de informações inverídicas, ficarão sujeitos às responsabilizações administrativas, civis e penais aplicáveis.





No momento da vacinação, o público precisa seguir as seguintes orientações: apresentar exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro; apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência em Belo Horizonte.



Além disso, não pode ter recebido a vacina contra a COVID ou qualquer outro imunizante nos últimos 14 dias. Também é necessário que a pessoa não tenha apresentado os sintomas ou ter contraído COVID-19 nos últimos 30 dias.





