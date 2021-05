Pessoas com comorbidades de 40 a 59 anos vacinam na terça em Ouro Preto

Foi montado um drive-thru na entrada do posto de saúde que fica dentro da UFOP, campus Bauxita. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que não é necessário chegar muito cedo, porque haverá doses disponíveis para todos os grupos (foto: Reprodução/Google Street View)

Pessoas com cormobidades de 40 a 59 anos e deficientes permanentes que têm cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC) poderão tomar a primeira dose da vacina contra a COVID-19 em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, em dois locais nesta terça-feira (18/5).



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foi montado um drive-thru na entrada do posto de saúde, que fica dentro da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), para quem estiver de carro. Para quem estiver a pé, a vacinação será no Centro de Convenções da Ufop.



Os horários da vacinação também serão divididos nos dois locais: das 7h30 às 12h será vacinado o público com cormobidades e, das 12h às 16h, as pessoas com deficiência permanente.



A Secretaria Municipal de Saúde também informa que as pessoas com cormobidades deverão apresentar laudo ou relatório médico, documento oficial com foto e cartão de vacina. As pessoas com deficiência deverão também levar documento oficial com foto e cartão de vacina, além do laudo médico ou documento com o cadastro do BPC.



A secretaria disponibilizou no site da prefeitura um A secretaria disponibilizou no site da prefeitura um modelo de relatório que lista todas as cormobidades descritas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. O relatório poderá ser apresentado no dia da vacinação. O documento deverá ser preenchido, assinado pelo paciente e deverá ter a assinatura e carimbo do médico especialista.



A secretaria também recomenda que não é necessário chegar muito cedo, porque haverá vacina para todas as faixas etárias convocadas nessa etapa, além de pedir à população que dê prioridade ao esquema drive-thru. Para os moradores do distritos, não será necessário o deslocamento para a sede da cidade e a Secretaria de Saúde orienta que os moradores entrem em contato com o posto de saúde mais próximo para marcar a vacinação.



Outros públicos



Pessoas com mais de 60 anos e que por algum motivo ainda não tomaram a dose do imunizante também poderão comparecer nos dois locais para receber a vacina. Poderão receber a segunda dose da CoronaVac pessoas que tomaram a primeira dose da vacina há mais de 14 dias. O horário para esse público será das 15h às 16h, nos dois locais.



Campanha de doação



A prefeitura de Ouro Preto, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, está com uma campanha de doação de alimentos não perecíveis, que serão entregues às pessoas com vulnerabilidade econômica e social da sede e dos distritos. As doações serão recolhidas no Centro de Convenções da Ufop.