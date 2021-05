BH: pessoas com comorbidades de 42 a 47 anos são vacinadas

Cinco postos em formato drive-thru estarão funcionando das 8h às 16h (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) vacinação contra a COVID-19 em Belo Horizonte. Pessoas com comorbidades, com idade entre 42 e 47 anos (completos até 31 de maio), serão imunizadas ao longo do dia, até às 16h. Começou nesta sexta-feira (14/5) mais uma fase dacontra a COVID-19 em Belo Horizonte. Pessoas com comorbidades, com idade entre 42 e 47 anos (completos até 31 de maio), serão imunizadas ao longo do dia, até às 16h.









Em toda cidade, são cinco pontos de vacinação drive-thru:





BHTRANS - COP (Regional Oeste) - Av. Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis

Minas Shopping - Doca 3 (Regional Nordeste)- Av. Cristiano Machado, 4.000, União

Shopping Del Rey- Av. Presidente Carlos Luz, 3.001, Caiçaras

Boulevard Shopping (Regional Centro-Sul) - Entrada pelo estacionamento da Rua Professor Otaviano Almeida, Santa Efigênia

Shopping Estação BH (Regional Venda Nova)- Entrada pela Av. Vilarinho (acesso ao G1), Vila Clóris





Para se vacinar, o público deve ter preenchido o cadastro da Prefeitura de BH, que ficou aberto entre 30 de abril a 3 de maio, até 23h59. Além da inscrição, na hora de vacinar, é preciso apresentar alguns documentos que comprovem a condição de comorbidade, podendo ser usados laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde (emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro), assinado e carimbado, em versão original.





Além disso, o público também deve levar documento de identificação com foto, comprovante de residência em Belo Horizonte, não ter recebido vacina contra a COVID-19 ou qualquer outro imunizante nos últimos 14 dias e não ter tido coronarírus com início de sintomas nos últimos 30 dias.





Cadastro reaberto para pessoas com comorbidades





As inscrições para pessoas com comorbidades se vacinarem contra COVID-19 estão abertas, novamente, em BH. A baixa adesão do primeiro cadastro explica a segunda oportunidade, que foi reaberta nessa quinta-feira (13/5) e será encerrada no domingo (16/5).





formulário para se vacinar nesta etapa. Por causa da baixa aceitação, a inscrição foi reaberta para todas as faixas etárias, de 18 a 59 anos.



Os moradores de Belo Horizonte com comorbidades, que ainda não se cadastraram para receber a vacina contra a COVID-19, podem acessar o formulário e se cadastrar clicando Segundo a PBH, das 290 mil pessoas com doenças listadas entre as comorbidades , que moram em Belo Horizonte, apenas 102 mil preencheram opara se vacinar nesta etapa. Por causa da baixa aceitação, a inscrição foi reaberta para todas as faixas etárias, de 18 a 59 anos.Os moradores de Belo Horizonte com comorbidades, que ainda não se cadastraram para receber a vacina contra a COVID-19, podem acessar o formulário e se cadastrar clicando AQUI





