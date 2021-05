Bolsonaristas fazem abaixo-assinado para defender 'tratamento precoce'

Outdoor produzido por bolsonaristas, em Itaúna, mostrando pessoas "curadas" da COVID-19 com o tratamento precoce (foto: Reprodução redes sociais)

Bolsonaro fazem abaixo-assinado on-line contra a administração das redes sociais da Prefeitura de Itaúna, cidade do Centro Oeste de Minas, localizada a 80km de Belo Horizonte.

LEIA MAIS 17:02 - 13/05/2021 COVID-19: Minas Gerais vai ter aplicativo para agendar vacinação

17:36 - 13/05/2021 Carlos Bolsonaro fica furioso ao ter nome citado durante CPI da COVID

14:23 - 13/05/2021 Bolsonaro chama CPI da COVID de "CPI do Renan" e parabeniza Pazuello

Os bolsonaristas alegam que a assessoria de comunicação da prefeitura está apagando os comentários que eles fazem defendendo o tratamento precoce – sem eficácia comprovada pela ciência – contra a COVID-19 nas postagens do Executivo. A assessoria afirma trabalhar pautada pela ciência. Apoiadores do presidente Jairfazem abaixo-assinado on-line contra a administração das redes sociais da Prefeitura de Itaúna, cidade do Centro Oeste de Minas, localizada a 80km de Belo Horizonte.Os bolsonaristas alegam que a assessoria de comunicação da prefeitura está apagando os comentários que eles fazem defendendo o tratamento precoce – sem eficácia comprovada pela ciência – contra a COVID-19 nas postagens do Executivo. A assessoria afirma trabalhar pautada pela ciência.

O abaixo-assinado faz parte de um esforço dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Itaúna pela disseminação do tratamento precoce. O grupo já produziu um outdoor com imagens de pessoas que teriam sido "curadas" pelo tratamento precoce, distribuiu panfletos, além de ações nas redes sociais.



Foi criada até mesmo uma clínica, com custos bancados por empresários de Itaúna, onde médicos oferecem consultas gratuitas para as pessoas que querem o tratamento precoce e a receita para aquisição dos medicamentos preconizados nesse tratamento (que inclui cloroquina, ivermectina, azitromicina e outros).

A alegação que consta no abaixo-assinado on-line é que não está sendo cumprido o princípio da liberdade de expressão.



“As redes sociais da Prefeitura de Itaúna, gerenciadas pela assessoria de comunicação, vêm demonstrando um comportamento incompatível com os princípios democráticos que regem as liberdades em um Estado de Direito. Os administradores da página apagam comentários discordantes (o que fere o princípio da liberdade de expressão), bem como não perdem a chance de imputar responsabilidades ao governo federal sobre problemas no combate à pandemia onde, na realidade, a própria prefeitura se demonstrou omissa. A assessoria de comunicação também ataca o tratamento precoce de forma sistemática, sendo que este tem se demonstrado um meio de combate ao vírus e que não exclui outras formas de prevenção”, afirma o texto do abaixo-assinado.

O auxiliar administrativo Victor Teles, propositor do abaixo-assinado, afirmou que o foco da ação é mais a liberdade de expressão do que a defesa do tratamento precoce. Ele disse que a rede social da prefeitura é um espaço sujeito à manifestação pública porque pertence a órgão público e depende de dinheiro público para ser mantida.



"Quando a prefeitura, em sua rede social, ameaça bloquear cidadãos eles ferem os incisos 14 e 33 do artigo 9 da Constituição, que fala sobre o direito à informação. Quando você veda o cidadão de ter acesso ao principal meio de comunicação da prefeitura, isso também, na minha visão, é inconstitucional", afirmou.

Contra o tratamento precoce





Sobre o abaixo-assinado, a prefeitura respondeu por meio de comunicado reafirmando a postura da assessoria de comunicação.



“A Gerência de Comunicação faz um trabalho baseado em fatos, verdades e ciência. Pregamos pelo livre exercício do jornalismo bem como a atividade publicitária que atenda de maneira mais assertiva junto à comunidade. Quando falamos contra o tratamento precoce / imediato, falamos sobre um tema já pacificado no mundo, inclusive pelos próprios fabricantes dos remédios comprovadamente ineficazes contra a Covid-19. Em nossas publicações também informamos que o governo não faz imposição na atividade médica, deixando a cargo de cada profissional escolher o melhor tratamento ao seu paciente. Por fim repudiamos essa clara tentativa de intimidação, com toques de censura direcionada à Gerência da Comunicação, o que lamentavelmente é um óbvio reflexo do que profissionais da área têm sofrido em todo o país” afirmou a Prefeitura de Itaúna no comunicado sobre o assunto. Apesar de garantir a liberdade médica para prescrição de medicamentos e afirmar que não interfere nessa questão, a Prefeitura de Itaúna tem uma postura oficial contrária ao tratamento precoce e tem realizado várias campanhas sobre o tema em suas redes sociais.Sobre o abaixo-assinado, a prefeitura respondeu por meio de comunicado reafirmando a postura da assessoria de comunicação.“A Gerência de Comunicação faz um trabalho baseado em fatos, verdades e ciência. Pregamos pelo livre exercício do jornalismo bem como a atividade publicitária que atenda de maneira mais assertiva junto à comunidade. Quando falamos contra o tratamento precoce / imediato, falamos sobre um tema já pacificado no mundo, inclusive pelos próprios fabricantes dos remédios comprovadamente ineficazes contra a Covid-19. Em nossas publicações também informamos que o governo não faz imposição na atividade médica, deixando a cargo de cada profissional escolher o melhor tratamento ao seu paciente. Por fim repudiamos essa clara tentativa de intimidação, com toques de censura direcionada à Gerência da Comunicação, o que lamentavelmente é um óbvio reflexo do que profissionais da área têm sofrido em todo o país” afirmou a Prefeitura de Itaúna no comunicado sobre o assunto.

Assessor de comunicação do Executivo municipal, o publicitário Hermano Martins relatou ainda uma tentativa do grupo de causar a sua demissão do cargo.



“O prefeito me mostrou uma mensagem que uma pessoa desse grupo mandou para ele dizendo que eu estava acabando com o nome dele nas redes sociais. Isso foi uma tentativa clara de me intimidar e de tentar colocar o prefeito contra mim, forçando a minha demissão”, afirmou Hermano Martins, que é funcionário concursado da Prefeitura de Itaúna.



Ele ressalta que a postura da prefeitura não vai ser alterada nas redes sociais. “Seguiremos trabalhando pautados pela ciência, técnica e respeitando a liberdade de expressão, sem permitir excessos e falta de respeito”,completou.

Números da pandemia em Itaúna

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde desta quinta-feira (13/5), Itaúna registra 8.465 confirmações de COVID-19 entre pessoas que residem na cidade, sendo 352 pessoas com o vírus ativo e 175 óbitos causados pela doença.



Os dados do vacinômetro dessa quarta-feira (12/5) mostram que o município recebeu 29.811 doses de vacina contra COVID-19 e aplicou 23.128, sendo 14.419 primeiras doses e 8.709 segundas doses.

Tratamento precoce