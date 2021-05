BH: cadastro para vacinação das pessoas com comorbidades já está disponível

Desde a última sexta-feira (7/5) pessoas com comorbidades estão sendo vacinadas em Belo Horizonte contra o novo coronavírus (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) cadastro para as pessoas com comorbidades e gestantes e puérperas que ainda não se registraram para receber a vacina contra a COVID-19 foi reaberto pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta quinta-feira (13/5). Todas as faixas etárias, de 18 a 59 anos, com alguma condição clínica listada pelo Executivo municipal, terão uma nova chance de preencher o formulário até domingo (16/5). para as pessoas come puérperas que ainda não se registraram para receber acontra a COVID-19 foipela Prefeitura de Belo Horizonte nesta quinta-feira (13/5). Todas as faixas etárias, de 18 a 59 anos, com alguma condição clínica listada pelo Executivo municipal, terão uma nova chance de preencher o formulário até domingo (16/5).









De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ainda faltam cerca de 188 mil belo-horizontinos, definidos pelo Ministério da Saúde como prioritárias para a vacinação, para fazer o registro e garantir a imunidade contra a COVID-19 na cidade.





O vacinômetro de Belo Horizonte indica que, ao todo, até o momento, 16.444 moradores com algum quadro de saúde de risco receberam a primeira dose da vacina. Dentro de todos os grupos contemplados na cidade, 636.988 pessoas receberam a primeira e 276.170 a segunda dose até agora.





Documentação





Além do preenchimento do cadastro no site da prefeitura, quem for se vacinar, precisa reunir documentos como exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica com o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível, e ter sido emitido em até 12 meses antes da data da inscrição. Documento de identificação e comprovante de residência também são exigidos pela prefeitura.

A tabela com todas comorbidades que são consideradas nesta fase da campanha pode ser conferida no site da PBH





Além disso, é necessário que a pessoa não tenha desenvolvido sintomas da infecção nos últimos 30 dias e que não tenha tomado vacina para qualquer outra doença nas duas semanas anteriores.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.