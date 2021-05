Pouso Alegre recebe mais vacinas, mas não conseguirá regularizar 2ª dose

Pouso Alegre recebeu mais 400 doses da Coronavac (foto: Divulgação SES/MG)

Pouso Alegre recebeu nova remessa de vacinas contra a COVID-19 nesta quarta-feira (12/5). De acordo com a planilha divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), são 3.015 doses da AstraZeneca e 400 unidades da Coronavac – que serão usadas para retomar a aplicação da segunda dose.





“São aquelas pessoas em que a vacina venceu no dia 5 de maio. A própria unidade de saúde fará contato com elas. Nós já faremos a partir de hoje o contato para que essa vacina se inicie a partir de amanhã”, disse a secretária.

Vale lembrar que Pouso Alegre suspendeu a aplicação da segunda dose da Coronavac na terça-feira (4/5) da semana passada. Na ocasião, a prefeitura informou que o estoque da vacina produzida pelo Butantan estava zerado.

Vacinação em Pouso Alegre

O município já recebeu 53.987 doses das vacinas contra a COVID-19, sendo 35.386 para aplicação da primeira dose e 18.601 para dose de reforço.



As novas doses que chegaram nesta quarta-feira (12) ainda não constam nesse somatório.

Até segunda-feira (10/5), data em que o vacinômetro foi atualizado, 30.227 pessoas já haviam recebido ao menos uma dose do imunizante e 16.378 as duas doses.



Neste momento, a Secretaria Municipal de Saúde está vacinando pessoas com mais de 56 anos com comorbidades.