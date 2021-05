BH: semana começa com indicadores da COVID-19 em alta

Números da COVID-19 em Belo Horizonte começaram a semana em alta (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Belo Horizonte. Isso porque os três indicadores que medem o comportamento da COVID-19 na capital mineira registraram aumento. O que mais chamou a atenção no boletim epidemiológico desta segunda-feira (10/05) foi a aceleração da transmissão da doença, que passou dias em queda e estabilidade. A semana começa com sinal de alerta em. Isso porque os três indicadores que medem o comportamento dana capital mineira registraram aumento. O que mais chamou a atenção no boletim epidemiológico desta segunda-feira (10/05) foi a aceleração da transmissão da doença, que passou dias em queda e estabilidade.









Pelo segundo boletim consecutivo, os leitos de UTI e de enfermaria registraram aumentos nas suas respectivas ocupações. No informe de sexta-feira (07/05), o índice de demanda para unidades de terapia intensiva era de 74,4%, dado que subiu para 75,3% nesta segunda, permanecendo em máxima atenção, uma vez que está acima de 70%.





Já os leitos de enfermaria registraram um salto de 53,8% para 56,6%, ficando mais distante de ficar no índice de estabilidade da PBH, que é quando os números ficam abaixo de 50%.





Em relação aos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) para pacientes com COVID-19, houve aumento nas partes de terapia intensiva e enfermaria. As UTIs, que registravam 83,3% de demanda na sexta-feira, agora estão com 83,8%. O crescimento foi maior ainda em relação às unidades na rede particular, que tinham 64,5% de ocupação e foram para 65,9%.





Sobre os leitos de enfermaria na rede SUS, a ocupação era de 56,5% no boletim de sexta-feira. Agora, a demanda está em 57,6%. Assim como nas unidades de terapia intensiva, o aumento foi maior na rede particular. O número saltou de 50,2% para 55,2%.

Casos e mortes

Em relação aos casos e mortes por COVID-19 em Belo Horizonte, novos 1.800 diagnósticos foram acrescentados ao boletim desta segunda-feira. Com isso, a capital mineira já registrou 186.779 pessoas infectadas pela doença.