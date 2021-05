BH: apenas 25% das pessoas com comorbidades se cadastraram para vacinação

Na capital mineira, as pessoas com comorbidades serão convocadas seguindo critérios de idade (foto: Pixabay/ reprodução )

Grávidas

Como vai funcionar

Primeira fase





Pessoas com síndrome de Down, independentemente da idade

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) independentemente da idade

Gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade

Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos

Pessoas com deficiência permanente beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos





Segunda fase





Público com idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos





Pessoas com comorbidades

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC

Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes





Para que a condição clínica da pessoa seja comprovada, a PBH exigirá no momento da vacinação exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica.





deinformou que, dentro das 290 mil pessoas com comorbidades em BH, cerca de 70 mil pessoas garantiram o registro até o momento, ou seja, apenas% fizeram o cadastro até a manhã desta segunda-feira (3/5).Belo-horizontinos de 18 a 59 anos com comorbidades, deficiência permanente e gestantes/puérperas que ainda não fizeram o cadastro para receber a vacina contra a COVID-19 tem até àsdesta segunda-feira (3/5) para se inscrever no site da prefeitura.As inscrições para o grupo ocorrem desde a última sexta-feira (30/4) somente pelo portal da PBH, ou seja, cadastros por e-mail e/ou telefone não serão aceitos. Apenas as pessoas de 18 a 59 anos com deficiência permanente, que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), não precisam se cadastrar.Além disso, para as gestantes e puérperas a inscrição é realizada por meio de um formulário específico. No formulário para mulheres grávidas, foram mais de 10 mil inscrições até agora. "É importante esclarecer que esse é o número geral, sem excluir informações duplicadas, por exemplo", destacou a pasta.A data de início da vacinação ainda não foi definida, pois depende da chegada de novas doses à capital mineira. Segundo o Executivo municipal, a equipe e os insumos necessários para a imediata continuidade do processo estão prontos a espera da entrega de novas doses pelo Ministério da Saúde.Na capital mineira, as pessoas com comorbidades serão convocadas seguindo critérios de idade, dos mais velhos para os mais jovens. A imunização será dividida em duas etapas, conforme prioridades determinada no Plano Nacional de Vacinação. Confira: