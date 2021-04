Governo de Minas ainda aguarda chegada das vacinas da Pfizer

Doses serão distribuídas aos 26 estados e ao Distrito Federal (foto: pixabay/ reprodução)

Uberlândia faz pedido por doses

recebeu o 15º lote de vacinas contra a, enviado pelo Ministério da Saúde, e começa a distribuição nesse sábado (1/5) . De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), as 589.800 doses, sendo 578.000 dae 11.800 da. Porém, ainda não há prazo de chegada para a vacina daA SES-MG informou que segue o preconizado pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 do Ministério da Saúde."Sobre a distribuição das primeiras doses das vacinas da Pfizer, que ainda serão enviadas pelo MS aos estados, a SES está avaliando as orientações técnicas e as especificidades em relação ao armazenamento desta vacina", informou a pasta.O primeiro lote com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer/BioNTech comprada pelo Brasil chegou nessa quinta-feira (29/4), pouco depois das 19h, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).O desembarque e entrega do imunizante, como parte do contrato para 100 milhões de doses feito pelo governo federal, foi acompanhado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.O imunizante, que pode ser aplicado em pessoas a partir de 16 anos de idade, em duas doses, com intervalo de 21 dias entre elas, já tem registro para uso definitivo concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).Diferentemente das vacinas de Oxford/AstraZeneca e CoronaVac, a ComiRNAty, vacina da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19, exige armazenamento em baixas temperaturas de refrigeração para maior durabilidade do imunizante.Portanto, segundo a pasta, esse primeiro lote será distribuído somente nas capitais por uma questão de complicação logística, já que o imunizante precisa ser armazenado a 20º C negativos

A Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, enviou pedidos oficiais ao Ministério da Saúde e ao governo de Minas por doses da vacina contra a COVID-19 fabricada pela Pfizer/BionNTech.



Segundo o município, há estrutura local para armazenar a vacina. Em ofícios enviados ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e ao governador Romeu Zema (Novo), o prefeito Odelmo Leão (PP) afirmou "que Uberlândia atende aos requisitos elencados, justificando-se, assim, mudança imediata na metodologia apresentada pelo órgão federal".



O município informou que, além de estar geograficamente próxima à capital federal, há logística que facilita conexão com os principais centros econômicos do país seja por via terrestre ou aérea.





