Betim anuncia adiamento da chegada da Sputnik V, sem autorização da Anvisa

A Anvisa ainda não autorizou a importação da vacina russa Sputnik V (foto: Wikimedia Commons/Divulgação)

Betim fez, de forma independente, o acordo de compra com os representantes russos. O valor foi de 11,6 milhões. “Fomos convidados para ir a Moscou, na Rússia, para fazer os últimos acertos. Nós imaginamos que seria possível receber as vacinas até o dia 30 de abril, foi dado como data para o desembarque aqui, mas já passou para o final de maio. Dia 7 de maio, o procurador de Betim, Bruno Cypriano, vai embarcar para Moscou para resolver este assunto. Esperamos realmente que ele, de lá, possa nos dar boas notícias e finalizar esta compra”, disse Medioli no vídeo.

Porém, até o momento, a Anvisa não autorizou a importação e aponta falhas no desenvolvimento e na produção desse imunizante. Conforme nota divulgada pela Anvisa nesta terça-feira (27/4), por falta de dados consistentes e confiáveis, a Diretoria Colegiada (Dicol) da Anvisa decidiu, por unanimidade, não autorizar a importação em caráter excepcional da vacina russa Sputnik V.

De acordo com o relator do processo, diretor Alex Machado Campos, a Agência é conhecida por viabilizar o acesso a medicamentos e vacinas e que, neste momento de pandemia, a instituição tem atuado no limite, mas que não há flexibilização em relação à segurança dos produtos. “A segurança é um aspecto inalienável diante da incerteza do risco. Chegamos até aqui de mãos dadas com a ciência e amparados por evidências”, disse o diretor.

“Foram identificadas falhas no desenvolvimento do produto, em todas as etapas dos estudos clínicos (fases 1, 2 e 3). Também há ausência ou insuficiência de dados de controle de qualidade, segurança e eficácia. Uma das informações preocupantes com relação à avaliação dos dados disponíveis até o momento é que as células onde os adenovírus são produzidos para o desenvolvimento da vacina permitem sua replicação. Isso pode acarretar infecções em seres humanos, podendo causar danos e óbitos, especialmente em pessoas com baixa imunidade e problemas respiratórios, entre outros problemas de saúde”, explica a nota que informa, também, a inexistência, até o momento, de um relatório técnico da Sputnik V por parte do fabricante.

Não só Betim busca a vacina russa. Governadores de 14 estados enviaram pedidos de importação da vacina Sputnik V para a Anvisa: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins, além dos municípios fluminenses de Maricá e Niterói.

Betim vacina idosos de 62 anos contra a COVID-19 a partir de quarta-feira (28/4)

Com as doses fornecidas pelo governo federal, nesta quarta-feira (28/4) os idosos de 62 anos começarão a ser imunizados em Betim. As vacinas estarão disponíveis nas 36 Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 17h. A previsão é de que cerca de 3.873 idosos desta faixa etária sejam atendidos.