Preteridos na fila da vacina, técnicos de máquinas de UTI cobram MG e União

Cerca de 3 mil profissionais que atuam na linha de frente daem todo o país ficaram de fora dos grupos prioritários da campanha de vacinação contra a doença. No caso, os técnicos e engenheiros que atuam na instalação, operação e manutenção de equipamentos utilizados nas Unidades de Terapia Intensiva () de hospitais e clínicas. A denúncia é da Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde (Abimed), entidade que representa a categoria.

O presidente da instituição, Fernando Silveira, estima que 20% desses trabalhadores já tenham sido infectados pelo novo. Segundo o dirigente, a Abimed reivindica a imunização da classe junto aos estados e ao governo federal desde janeiro deste ano. Nenhuma autoridade teria se sensibilizado com a questão.

Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) ainda não se posicionou sobre o assunto. O governo federal também não retornou os contatos da reportagem.

“Gostaria de lembrar que estamos falando de profissionais de alta especificidade da área da saúde, direta ou indiretamente responsáveis pelo funcionamento de tomógrafos, ventiladores e até camas hospitalares instaladas dentro das UTIs. Um pessoal, portanto, muito exposto, que exerce uma atividade essencial, e que está sendo muito demandado neste momento. Não seria exagero dizer que o adoecimento desta categoria pode se tornar mais um fator complicador da pandemia em sua fase mais crítica”, diz o presidente.

Silveira argumenta que o grupo é pequeno e poderia ser facilmente incluído entre os grupos prioritários da campanha.

O PNI considera como profissionais da saúde médicos, enfermeiros, nutricionistas fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, profissionais de educação física, de serviços sociais e médicos veterinários.O planejamento menciona ainda os técnicos e auxiliares de cada categoria, além de funcionários que prestam suporte, como limpeza e segurança. Não fica claro, no entanto, se os profissionais que atuam na operação, manutenção e instalação de equipamentos hospitalares estão incluídos no grupo.Conforme o vacinômetro do Ministério da Saúde , 5.751.751 trabalhadores da saúde já foram imunizados com a primeira dose, enquanto 3.279.244 tomaram a segunda.

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Em Minas, SES-MG contabliza, na tarde desta segunda-feira (26/4) , 593.597 (88,6%) profissionais de saúde vacinados com a primeira dose da vacina. Destes, 343.882 já receberam a dose de reforço (51,36%).

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.