Vigilância Sanitária notifica CeasaMinas por descumprir normas sanitárias

A unidade de Contagem da CeasaMinas descumpre normas sanitárias, segundo auto de infração da Vigilância Sanitária (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

de Contagem autuou a Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A (CeasaMinas) por descumprir normas sanitárias. Os responsáveis pela administração se recusaram a assinar a notificação emitida pelos fiscais em visita no dia 20 de abril.

Entre as infrações estão a falta de higiene e limpeza no local, banheiros e bebedouros em má condições de uso além de descumprir normas vigentes para evitar o avanço da COVID-19, como o uso de máscaras por comerciantes e demais pessoas que transitam no local. A Vigilância Sanitáriadeautuou a Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A () por descumprir normas sanitárias. Os responsáveis pela administração se recusaram a assinar a notificação emitida pelos fiscais em visita no dia 20 de abril.Entre as infrações estão ae limpeza no local, banheiros e bebedouros em má condições de uso além de descumprir normas vigentes para evitar o avanço da COVID-19, como o uso de máscaras por comerciantes e demais pessoas que transitam no local.

A CeasaMinas terá um prazo para apresentar defesa após o recebimento do auto de infração, que será enviado pelos Correios já que os responsáveis se recusaram a receber o documento.

No auto de infração, lavrado pelos inspetores da Vigilância Sanitária de Contagem, consta que o estabelecimento está contrariando normas e legislações vigentes no que tange: praticar atos de cadeia de produção ao consumo de produto ou estabelecimento contrariando normas legais e regulamentares e deixar de manter rigorosa higiene e limpeza, conservação e organização de suas dependências.



Está com o bebedouro em condições inadequadas de higiene e funcionamento, banheiro com paredes danificados, vasos sanitários sem tampa, lixeiras desprovidas de pedal e tampa. Além de descumprir lei, norma ou regulamentação destinados a promover, proteger e recuperar a saúde.

Procurada pela reportagem, a CeasaMinas através da assessoria de comunicação, disse que ainda não recebeu qualquer documento e, sendo assim, aguarda eventual recebimento para analisar a situação.

A Vigilância Sanitária, a Guarda Civil e a Polícia Militar vêm realizando operações constantemente dentro da central de abastecimento. No dia 7 de abril, operação conduziu uma comerciante autônoma à delegacia por se negar a usar máscara dentro da CeasaMinas.



Na ocasião, outras 12 pessoas foram notificadas por também não estarem utilizando o meio de proteção.

Além do uso da máscara, outro cuidado que funcionários e comerciantes devem adotar no interior da central é a disponibilização de um profissional para higienizar todas as pessoas que frequentarem o local com álcool em gel e medição de temperatura.