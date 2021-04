Contagem anuncia reabertura de todo o comércio a partir deste sábado (17/4)

Contagem terá comércio não-essencial em funcionamento a partir deste sábado (17/04) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 10/6/20)









De acordo com a prefeitura, foram realizadas reuniões nos últimos dois dias antes da decisão de flexibilizar o funcionamento do comércio na cidade. O decreto tem previsão de revisão dentro de 15 dias.





“Estamos apostando em uma estratégia de compartilhamento de responsabilidades. O momento da pandemia ainda é grave, não só em Contagem. Nós seguiremos acompanhando os dados epidemiológicos e, em caso de agravamento, não vamos titubear em fechar novamente”, disse a prefeita Marília Campos (PT).





Veja como funcionará a partir deste sábado





Igrejas e templos religiosos com restrição de funcionamento de 7h às 20h, com uma taxa de ocupação de 30% e uso de álcool 70%, máscaras e distanciamento;

Fechamento do comércio aos domingos, incluindo shoppings, bares e restaurantes;

Os supermercados funcionarão neste domingo (18/4). A partir da próxima semana, seguem as regras de fechamento aos domingos;

Salões de beleza e barbearias de 7h às 20h, de segunda a sábado;

Funcionamento de shoppings de 10h às 20h, de segunda a sábado;

Comércio varejistas de rua permitido de 9h às 18h, de segunda a sábado;

Bares e restaurantes, de segunda a sábado, até às 20h;

Proibido o funcionamento de casas de festas e feiras.

A Prefeitura de Contagem, na Grande BH, anunciou nesta sexta-feira (16/04) que o comércio não-essencial da cidade poderá funcionar a partir deste sábado (17/04). A flexibilização é reflexo do fim da onda roxa, do programa Minas Consciente, do governo estadual, na macrorregião Centro.