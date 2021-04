Paciente ganha festa de aniversário em hospital após 5 dias intubada

Dona Tereza completou 61 anos, que foram comemorados com bolo e muita animação pela equipe do hospital de campanha de Ibirité (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

O aniversário de 61 anos da dona Tereza Novato de Oliveira está sendo comemorado de uma forma intensa nesta terça-feira (20/4) por familiares e equipe do hospital de campanha de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Diferentemente dos anos anteriores, ela tem um motivo a mais para agradecer pela vida: ficou cinco dias intubada devido a complicações da COVID-19, conseguiu melhorar e agora está aguardando, em breve, a alta hospitalar.



Paciente ganha festa de aniversário em hospital após 5 dias intubadahttps://t.co/11Um2v0po4 pic.twitter.com/3mILwiQGxI — Estado de Minas (@em_com) April 20, 2021



A festa foi no leito, mas com direito a bolo e animação de toda a equipe do hospital que, com muito carinho, preparou a surpresa. Os profissionais ligaram para os familiares de dona Tereza para uma chamada em vídeo para que pudessem, juntos, cantar o parabéns. A comemoração foi adiantada, na segunda-feira (19/4), para que toda a equipe pudesse participar.





Dona Tereza foi hospitalizada no dia 8 deste mês, com muita tosse, fraqueza e baixa saturação. Houve piora no quadro e dois dias depois ela teve que ser intubada, ficando cinco dias inconsciente.

A filha, Claudilene Novato de Oliveira Andrade, de 35 anos, ficou angustiada. “O pulmão dela estava muito comprometido. Quando a pessoa é intubada, a gente acha que não vai voltar, porque quando pesquisamos vemos que 80% dos pacientes não voltam. É um desespero. É um alívio vê-la, agora, se recuperando”.

Tudo foi planejado pela equipe do hospital. “A equipe é muito atenciosa. Ela fala para todo momento que considera o pessoal como neto. O técnico de enfermagem entrou em contato comigo e fizemos uma chamada em vídeo com meu pai, meus irmãos, minhas filhas e minhas sobrinhas. Todo mundo ficou emocionado”, conta a filha.

Dona Tereza tem seis filhos que a aguardam, ansiosos, em casa. “A qualquer momento, ela terá alta e voltará para casa para a gente comemorar este renascimento”, diz Claudilene.

Recentemente, o hospital de campanha de Ibirité passou por situação crítica com falta de medicamentos necessários em pacientes intubados, mas, no último sábado (17/4), o governo do estado enviou o kit intubação contendo 5 mil ampolas de Midazolan e 300 de Cis-Atracúrio.

A Prefeitura de Ibirité informou que o Midazolan deve atender o hospital de campanha por cerca de dois meses. Já o Cis-Atracúrio deve durar por cerca de uma semana, podendo o prazo variar de acordo com a quantidade de pacientes intubados.

Atualmente, o hospital segue com 22 dos 29 leitos de enfermaria ocupados. Nos leitos de UTI, há 19 pacientes internados, sendo 10 intubados.



