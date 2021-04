Ibirité passa à onda vermelha e comércio volta a abrir

Apesar da abertura do comércio não essencial, prefeitura alerta para a população continuar cumprindo as regras para evitar o contágio pelo coronavírus (foto: Prefeitura de Ibirité/Divulgação)

Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), passa à onda vermelha do Programa Minas Consciente do governo do estado. A partir de sábado (17/4), o comércio considerado não essencial voltará a funcionar.



Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), passa à onda vermelha do Programa Minas Consciente do governo do estado. A partir de sábado (17/4), o comércio considerado não essencial voltará a funcionar. O anúncio da regressão da onda foi feito pelo governador Romeu Zema, na manhã desta quinta-feira (15/4), durante uma coletiva de imprensa.



Apesar de ser permitida a abertura dos comércios, medidas rígidas continuam a ser exigidas. “Atividades não essenciais passam a poder funcionar, porém, existem regras que devem ser seguidas, como o distanciamento de 3m e, claro, o uso obrigatório de máscara. Reforço que a situação ainda é preocupante. Todos têm acompanhado o que estamos vivendo em relação ao nosso hospital de campanha, com dificuldade imensa de conseguir medicamentos e altas taxas de ocupação dos leitos. Por isso, todas as medidas de segurança precisam ser seguidas”, disse o prefeito William Parreira.



A secretária de Saúde da cidade, Carina Bitarães, explicou que iniciou nesta quinta-feira (15/4) blitzes educativas e sanitárias na cidade, com o intuito de reforçar a importância de continuar com os cuidados relacionados à COVID-19.



“Pretendemos seguir, durante todo o mês de abril, com estas blitzes. As equipes estão em cinco pontos da cidade, orientando quem sai e chega na cidade, com faixas que possuem frases para tentar impactar as pessoas. Máscaras estão sendo distribuídas e os pneus dos automóveis sanitizados”, explicou Carina.



Faixas tentam impactar a população e entre as frases há “Aglomerar agora pode ser a última coisa que você vai fazer na vida”; “Usar máscara no dia a dia é mais confortável que uma UTI”; “Muitos contaminados por um filho, que só foi em uma festinha”. A abordagem também inclui esclarecimento sobre a onda vermelha.