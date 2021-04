Veja quais cidades da Grande BH vão aderir à onda vermelha

Em coletiva, o governador Romeu Zema anunciou que a Região Metropolitana de BH passa para a onda vermelha do Programa Minas Consciente (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Apesar da liberação, as medidas de reabertura dos serviços não essenciais ficam a critério de cada prefeitura. Na microrregião de Belo Horizonte, três cidades já confirmaram que vão aderir à nova fase: Nova Lima, Santa Luzia e Contagem. Após o anúncio feito pelo governador de Minas, Romeu Zema (Novo) , nesta quinta-feira (15/04), 60% do estado está na onda vermelha do plano Minas Consciente.Apesar da liberação, as medidas de reabertura dos serviços não essenciais ficam ade cada prefeitura. Na microrregião de Belo Horizonte, três cidades já confirmaram que vão aderir à nova fase: Nova Lima, Santa Luzia e Contagem.

Já em Santa Luzia, o anúncio foi feito pela conta do Twitter do prefeito delegado Christiano Xavier. De acordo com a publicação, todos os serviços estarão em funcionamento a partir do dia 17/4.

Tudo liberado %uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFBA partir desse sábado, 17/04, Santa Luzia volta com todo o comércio, atividades esportivas, educativas e afins ! Apenas as feiras livres, como a do Palmital, que ainda não !! Mas mantenham todos os cuidados e protocolos exigidos, o momento ainda requer cuidados %u2014 Prefeito Delegado Christiano Xavier (@PrefeitoXavier) April 15, 2021

Contagem, a cidade voltará para fase vermelha e vai adotar as medidas que estavam previstas no Já em, a cidade voltará para fase vermelha e vai adotar as medidas que estavam previstas no decreto 055/2021 de 8/3 de 2021 , que foi aprovado antes da imposição da onda roxa. Neste caso, as medidas restringem a abertura dos serviços não essenciais, como bares, restaurantes e salões de beleza.

A prefeitura, porém, começou a fazer reuniões nesta quinta (15/04) para avaliar as medidas de combate à pandemia com representantes de vários segmentos da cidade.



Ibirité segue o Minas Consciente e a partir de sábado (17/4) também passa para a onda vermelha. Apesar de ser permitido a abertura do comércio não essencial, a prefeitura continuará a fazer ações educativas. Vale lembrar que, apesar da flexibilização do comércio, o hospital de campanha da cidade segue com altas taxas de ocupação.

Outras cidades, como Caeté, Sabará, Nova União, Barão de Cocais, Itabira, Sarzedo e Pedro Leopoldo, farão reuniões nesta sexta-feira (16/4) para decidir os rumos no combate à pandemia.

*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte