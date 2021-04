PBH amplia público-alvo da vacinação dos profissionais de saúde

Osda saúde entre 43 e 49 anos de Belo Horizonte poderão ser vacinados contra a COVID-19 a partir desta quinta (15/4). O interessado precisa ter se cadastro no site da prefeitura até o último dia 9.

Para receber o imunizante, o trabalhador da saúde precisa exercer a atividade em BH, ter completado 43 anos ou mais até o último dia 30 e, evidentemente, não ter sido vacinado anteriormente.

Além disso, não serão protegidos aqueles que apresentaram sintomas da COVID-19 nos últimos 30 dias e/ou tomaram qualquer vacina nos últimos 15.

São nove locais de. Desses, cinco são drive-thrus: na BHTrans (Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900 – Buritis), no Corpo de Bombeiros (Rua Piauí, 1.815 – Funcionários) e nos shoppings Minas (Avenida Cristiano Machado, 4.000 – União), Estação BH (Avenida Vilarinho, acesso pelo estacionamento G1 – Vila Clóris) e Del Rey (Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001 – Alto Caiçaras).

Há, ainda, duas opções no Centro-Sul da cidade: a Faculdade Ciências Medicas de Minas Gerais (Alameda Ezequiel Dias, 275 – Centro) e a Escola de Saúde Pública (Rua Uberaba, 2.061 – Barro Preto).

Outras duas alternativas estão no Leste de BH: o Centro de Especialidades Médicas do Ipsemg (Rua Domingos Vieira, 488 – Santa Efigênia) e a Unidade de Referencia Secundária Sagrada Família (Rua Joaquim Felício, 101 – bairro de mesmo nome).

No momento da vacinação, o profissional da saúde precisa levar:

· Documento de identificação com foto;

· Registro no conselho profissional (para profissionais de saúde); e

· Documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte por meio da apresentação de:

- Comprovante de pagamento (contracheque) emitido nos últimos 3 meses; ou

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; ou

- Contrato de trabalho; ou

- Relatório do CNES; ou

- Declaração de Imposto sobre a Renda - Pessoa Física 2020 – ano-calendário 2019 ou 2021 – ano-calendário 2020, com a identificação da ocupação principal declarada; ou

- Declaração de vinculação ativa como trabalhador de saúde emitida pelo serviço de saúde

Até esta quarta, BH vacinou 436.036 pessoas contra a COVID-19. Dessas, 137.417 receberam a segunda dose.

Já foram imunizados 6.843 moradores e profissionais de asilos e residências terapêuticas públicas, 94.909 trabalhadores da saúde e 334.284 idosos acima de 64 anos.

A prefeitura recebeu 796.560 doses até aqui: 651.660 da CoronaVac (Butantan/Sinovac) e 144.900 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz).

