Defensoria Pública da União vai à Justiça por kit intubação e leitos em MG

De acordo com a ação civil pública, dos 2.247 leitos solicitados ao Ministério da Saúde para Minas Gerais, a pasta liberou 1.153, ficando 1.094 leitos pendentes de financiamento. Desta forma, a DPU pede para que o governo federal forneça as verbas necessárias para abertura de vagas de CTI e UTI, sobretudo no interior de Minas, além de garantir oxigênio hospitalar aos centros médicos ligados ao SUS. O órgão também solicitou que insumos, como medicamentos e aparelhos, sejam entregues para manter a intubação de pacientes.





A ação também pede para que o governo de Minas, assim que tiver acesso aos dados disponibilizados pela União, garantir a aquisição de itens e cumprir o solicitado pela Defensoria Pública da União.

Reunião

Na última segunda-feira (12/04), o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, se reuniu com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para tratar do envio de sedativos e bloqueadores neuromusculares ao estado. Na ocasião, Baccheretti destacou que Minas havia recebido, no sábado (10/04), remessa de bloqueadores que já foram distribuídos.





Queiroga, então, respondeu que providenciou a importação de medicamentos via via Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), com previsão de chegada nas próximas três semanas.





