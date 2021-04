Ministério da Saúde libera recursos para manter 162 leitos COVID em MG

Minas Gerais terá 162 leitos mantidos pelo Ministério da Saúde em abril (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





17:45 - 14/04/2021 ''Decisão de abrir comércio não é fácil'', diz médico do Comitê COVID de BH Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce. De acordo com o Ministério da Saúde, R$ 3.360.000,00 serão destinados para manter 70 leitos de terapia intensiva no Hospital Irmã Denise. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, serão 18 leitos mantidos, sendo 10 no Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e oito no Hospital Ana Nery. A cidade que terá mais leitos financiados é, na Região do Vale do Rio Doce. De acordo com o Ministério da Saúde, R$ 3.360.000,00 serão destinados para manter 70 leitos de terapia intensiva no Hospital Irmã Denise. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, serão 18 leitos mantidos, sendo 10 no Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e oito no Hospital Ana Nery.





Também na Zona da Mata, Ponte Nova terá seis leitos financiados no Hospital Arnaldo Gavazza Filho. Já em Guaxupé, no Sul de Minas, serão três leitos na Santa Casa da cidade. João Monlevade, na Região Central do estado, continuará contando com 10 leitos financiados no Hospital Margarida.





BH e Região Metropolitana





Em Belo Horizonte, será destinado R$ 1.680.000,00 para manter 35 leitos. Ao todo, 20 deles estão situados na Santa Casa e outros 10 no Hospital Risoleta Neves, na Região de Venda Nova. Já no Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro, no Barreiro, serão cinco unidades custeadas pela União.





Ibirité será o único município da Grande BH a receber o recurso federal, de acordo com a lista citada. A cidade terá 20 leitos mantidos pelo Ministério da Saúde no Hospital e Maternidade Regional de Ibirité, ao custo de R$ 960 mil.





