Abrasel-MG propõe à PBH plano de reabertura do comércio e de outros setores

Na iminência de uma possível flexibilização nas medidas restritivas aos serviços não-essenciais de Belo Horizonte, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG) apresentou nessa terça-feira (13/4), à PBH, um plano de reabertura para o setor.

O presidente da Abrasel, Matheus Daniel, se reuniu com Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Belo Horizonte, André Reis, para apresentar o plano que sugere funcionamento dos estabelecimentos de 11h às 16h, de segunda-feira a domingo. Além da venda de bebidas alcoólicas e limite de quatro pessoas por mesa, enquanto a taxa de ocupação das UTIs estiver abaixo de 90%, enfermarias abaixo de 70% e RT inferior a 1.

Caso os leitos de UTI e enfermaria fiquem com ocupação abaixo de 70% e o RT permaneça menor que 1, a proposta é que os estabelecimentos ampliem o horário de funcionamento para às 22h, com tolerância até às 23h para o salão estar vazio. Neste cenário o limite será de seis pessoas por mesa.

Quando as taxas de UTIs e enfermaria atingirem menos de 50% de ocupação e o RT permanecer abaixo de 1, o plano da Abrasel é tirar as restrições no horário de funcionamento, permitir até oito pessoas por mesa e retomar apresentações de música ao vivo, mas sem a pista de dança.

Segundo a Abrasel, com a melhora nos índices dos últimos dias, é importante pensar em uma reabertura, principalmente pela falta dos pagamentos de março, em 90% do setor. “Não adianta deixar o comércio fechado, mas continuar mantendo o transporte público lotado e ser permissivo com as festas clandestinas. O setor não aguenta mais dias fechados, principalmente sem qualquer apoio financeiro dos governantes. Não temos como pagar o salário dos funcionários e a fome também mata. Temos que equilibrar saúde e economia”, disse o presidente da associação.

