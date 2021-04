Projeção de menos casos e mortes se BH mantiver isolamento

Mesmo com queda nos níveis de transmissão, reabertura da cidade deve ser gradual, avalia o infectologista Carlos Starling (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Depois de 39 dias corridos do mais intenso isolamento para controle do novo coronavírus (Sars-CoV-2), o comitê de enfrentamento à COVID-19 da Prefeitura de Belo Horizonte pode decidir nesta quarta-feira (14/4) se recua ou mantém as proibições.

Se Belo Horizonte mantiver o atual padrão de isolamento, segundo projeções de especialistas, dentro de 15 dias a cidade já começa a ter uma taxa de evolução de casos 4,21% menor que a atual, bem como encolhimento da taxa de óbitos em 7,62%. Mantido o comportamento por um mês, o impacto sobre infectados cai 9,85% e as mortes terão um recuo um pouco menor, mas progressivo, de 6,65% (Veja o quadro).





Mantido o comportamento por um mês, o impacto sobre infectados cai 9,85% e as mortes terão um recuo um pouco menor, mas progressivo, de 6,65% (Veja o quadro).



A possibilidade de abertura surge devido a índices de contágio menores e a certo alívio na ocupação de leitos hospitalares, mas nenhum dos infectologistas que trabalha nesse monitoramento se mostra otimista. Uma abertura prematura pode significar outro colapso da oferta de leitos.

As projeções são do modelo Geocovid MapBiomas, um esforço de cinco organizações acadêmicas (UEFS, UFBA, UESC, UNEB e IFBA), empresas emergentes de base tecnológica (GEODATIN e SOLVED) e o MapBiomas, que criaram essa ferramenta para monitorar o avanço da COVID-19 no Brasil.





A projeção mais longa para Belo Horizonte, mantendo as atuais medidas de controle de fluxos e atividades, é de chegar ao dia 4 de junho com uma queda acentuada de 16,11% nos casos e taxa de mortes 11,9% menor .





“Belo Horizonte vem apresentando redução de velocidade e ocupação de leitos, mas ainda em patamar considerado alto. A doença estabilizou, mas com a incidência de casos muito alta. Talvez, realmente, de uma a duas semanas consigamos algum conforto até para pensar em flexibilização. Mas o vírus ainda circula de forma importante. Não vejo condições de flexibilização”, avalia o infectologista e membro do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 da Prefeitura de Belo Horizonte, Carlos Starling.





Por outro lado, uma liberação completa de todas as atividades, com alto fluxo e aglomerações, teria um impacto já dentro desses 15 dias sem controle, com os casos aumentadno 54,03% e os óbitos escalando rapidamente para 42,64%.



Nesse cenário, o modelo calcula que a demanda por leitos de UTI teria uma diferença de 78% para um futuro com a manutenção das atuais restrições, passando de 180 para 320 ocupações, e as enfermarias seriam tomadas por 74% mais doentes com a abertura total.



“Qualquer abertura precisa ser gradual para que não tenhamos novamente um colapso hospitalar”, afirma Starling.